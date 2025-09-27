A dokumentumokból nem derül ki olyan információ, ami arra utalna, hogy tudtak volna azokról a bűncselekményekről, amelyek miatt Jeffrey Epsteint később letartóztatták.
Ez még csak a kezdet, a későbbiekben jóval több ismert személy neve is megjelenhet az ügyben.
A szexuális zaklatási botrányba keveredett András herceg költözhet a birtokra.
András herceg megállapodásra jutott az őt szexuális erőszakkal megvádolt Virginia Giuffre-rel. A költségeket a királynő fizeti.
A Buckingham-palota csütörtök esti közleménye szerint a herceg a továbbiakban magánemberként kíván védekezni az ellene felhozott vádak ellen, és továbbra sem lát el közfeladatokat.
Egy nő azt állítja, András herceg 2001-ben többször megerőszakolta. Az érintett tagadja, hogy valaha is találkozott volna vele.
A brit királyi család tagja nem emlékezik, hogy valaha is kiskorú lányokat ölelgetett volna, de inkább nem vállal több közfeladatot.
A vádló 17 éves volt, amikor állítása szerint felkínálták az angol királynő fiának.
Egy amerikai bíró úgy döntött, nem megalapozottak az András yorki herceg elleni vádak, hogy szexuális kapcsolatot létesített egy 17 éves lánnyal. Az eset állítólag még 2001-ben történt, a nő, bizonyos Virginia Roberts tavaly vádolta meg a brit királyi család tagját, II. Erzsébet középső fiát.
Első alkalommal jelent meg családi fotó a brit uralkodócsalád hivatalos Facebook-oldalán, a képet a nemrég botrányba keveredett András yorki herceg, II. Erzsébet egyik fia készítette és tette közzé - írja a brit Telegraph internetes kiadása.
Első ízben tett vallomást egy amerikai bíróságon az a nő, aki azt állítja, kiskorúként, 17 évesen háromszor kellett lefeküdnie András herceggel, II. Erzsébet középső fiával.
Két napon belül másodszor volt kénytelen cáfolni a brit királyi ház, hogy András yorki herceg, II. Erzsébet királynő másodszülött fia érintett lenne egy régóta húzódó amerikai gyermekszex-botrányban. Az ügyről azonban egyre több, az amerikai közélet és a politika legmagasabb szintjeire is gyanút vető részlet kerül nyilvánosságra.