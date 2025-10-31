Elindult XI. kerületi otthonából, azóta nem látták, ezt a 12 éves fiút keresi a rendőrség (fotó)

BRFK;eltűnés;XI. kerület;12 éves fiú;

2025-10-31 06:31:00 CET

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Nagy István Máté ügyében - írja a police.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 12 éves fiú 2025 október 30-án 12 és 13 óra közötti időben a XI. kerületi otthonát elhagyta, de nem tért haza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

Nagy István Máté körülbelül 167 centiméter magas, rövid, barna hajú, barna szemű.

Eltűnésekor fekete melegítőt, fekete kapucnis pulóvert, valamint fehér edzőcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Nagy István Máté tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon