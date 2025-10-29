Halálra vert egy férfit két tinédzser egy hajdúnánási buszmegállóban

buszmegálló;Hajdúnánás;halált okozó testi sértés;

2025-10-29 15:50:00 CET

Az elkövetőket a rendőrök néhány órán belül azonosították, elfogták és őrizetbe vették.

Halálra vertek egy férfit egy hajdúnánási buszmegállóban. A fiatalkorú elkövetőket a rendőrök pár órán belül azonosították, elfogták és őrizetbe vették – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

Azt írták, kedden 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy hajdúnánási buszmegállóban többen összeverekedtek. A járőrök a helyszínre siettek, de már csak egy eszméletlen embert találtak ott. Azonnal mentőt hívtak hozzá, a 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette – olvasható a közleményben.

A tájékoztatás szerint a nyomozók rövid időn belül azonosítottak is a két fiatalkorú elkövetőt. Még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

Mint kiderült, a 16 és a 15 éves fiú összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték őt. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek. A gyanúsítottak kihallgatásukon beismerő vallomást tettek, halált okozó testi sértés miatt kell felelniük.