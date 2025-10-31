Orbán Viktor: Ha már találkozunk Donald Trumppal, annak komolynak kell lennie, szinte magyar napot csinálunk Washingtonban

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;háború;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Kossuth Rádió;Donald Trump;

2025-10-31 07:48:00 CET

A miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjújában közölte, hónapok óta dolgozik azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni a közép-európai térképet. Beszélt arról is: szerinte Európa kótyagosan kóvályog egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent, és magas szintű tanácskozásokon olyan mondatok hangzanak el, hogy „nem hinné el”.

Érezhetően egy fegyverkezési verseny, egy spirál kezdőpontján vagyunk, és mindenki a katonai költségvetések nagyságrenddel történő növeléséről beszél – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában arra a kérdésre, merre halad Európa.

A kormányfő hozzátette, két analógia van a nemzetközi elemzések, tanulmányok alapján, az ő megfejtéséhez pedig az első világháború példája van közelebb, amikor senki nem akart nagy háborút, mindenki akart valamit, és a végén beleszédelegtek az európai vezetők egy olyan helyzetbe, amiből nem volt visszaút.

– Úgy érzem, hogy az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak

– állapította meg. Szerinte ma Európa a háború felé tart, magas szintű tanácskozásokon olyan mondatok hangzanak el, hogy „nem hinné el”. Akik mondják őket – jegyezte meg – nem gondolják végig, hogy ezek önbeteljesítő jóslatok lehetnek. A miniszterelnök szerint Európa „kótyagosan kóvályog” egy olyan helyzet felé, ami egyre közvetlenebb háborús veszélyt jelent. Ezért szerinte nagyon tudatosan meg kell vetni a lábunkat és a béke oldalán kell maradni. Kulcsfontosságú a magyar jövő szempontjából, hogy háborúellenes és békepárti kormánya legyen az országnak. Illetve hogy az emberek is bekapcsolódjanak ebbe, ők is kifejezzék, hogy nem akarnak együtt tántorogni az európai országokkal egy veszélyes helyzet felé – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte, a helyzet egy évvel ezelőtt rosszabb volt, mert akkor az amerikaiak is „a háború oldalán voltak”. Úgy folytatta, az oroszok is eljutottak oda, hogy bizonyos, már ismertnek tekinthető feltételek esetén békét, vagy tűzszünetet hajlandóak elfogadni. Az ukránok továbbra is honvédő háborút vívnak, nem akarnak békét kötni – mondta, megjegyezve, ez érthető, de nekünk rendkívül kedvezőtlen fejlemény. A kormányfő kiemelte, az európaiak ezt a háborút finanszírozzák, holott látható, hogy a háború nem jut nyugvópontra a frontvonalon. – Nagyon veszélyes helyzetben vagyunk – összegzett a miniszterelnök.

Arra a megjegyzésre, hogy az Európai Unió azt mondja, békét akar, csak ezt Ukrajna támogatásával érné el, Orbán Viktor úgy reagált, „ők nem mondanak igazat”.

– Aki békét akar, az békét csinál. Hagyjuk a meséket, nem vagyunk gyerekek. Azon már túl vagyunk, hogy valaki kiáll, mond valami, és az ellenkezőjét cselekszi, és mi ezt nem vesszük észre, úgy teszünk, mintha ez nem lenne ellentmondásban

– szögezte le. Hozzátette, ma egyetlen nagyhatalom akar békét, ez az Egyesült Államok, az amerikai elnök béketeremtő kísérleteinek pedig a legfontosabb akadálya az európai országok azon csoportja, mely magát úgy hívja, a „hajlandók koalíciója”.

A miniszterelnök megismételte, hogy szerinte aki ma Ukrajnát támogatja, magát a háborút támogatja. Egyben adóemelést, a nemzeti kormányoktól történő pénzelvonást támogat, mert „olyan, hogy brüsszeli pénz, nem létezik, ez egy jó mese, amit az Európai Unió eladott számos országban”.

– Kevésbé friss észjárású népek talán el is hiszik

– jegyezte meg. Brüsszel pénze – folytatta – abból áll, hogy mi, tagállamok azt a pénzt elküldjük Brüsszelbe, vagy hitelt vesz fel az Unió, ami mögött a tagállamok állnak végső fedezetként. A kormányfő az interjúban arra jutott, a Tisza „azért akar adókat emelni, mert tudja, hogy Brüsszelbe majd több pénzt kell befizetni”, vagy közösen még nagyobb hiteleket kell felvenni.

Nekünk – hangsúlyozta – arra kell törekedni, hogy ebből a vitából a békepárti amerikaiak kerüljenek ki győztesen,

„olyan elnök van Amerikában, hála a jóistennek, aki békét akar, és az európaiak a héják”.

A kormányfő kiemelte, a Vatikán továbbra is a béke spirituális, szellemi központja, ezért volt nagy segítség az új Szentatyával történő találkozás, aki megerősítette abban, hogy „jó pályán vagyunk”, a béke pályáján kell maradni. Hozzátette, jönnek a választási eredmények Európából, ahol háborúpárti kormányok helyett békepárti kormányok jönnek be. – Ez történt Szlovákiában, most ez történt Csehországban, és várok még hasonló fejleményeket – fogalmazott.

Azzal kapcsolatban, hogy jövő pénteken találkozik Donald Trumppal, Orbán Viktor elmondta, régóta dolgoznak ezen az eseményen.

– Ugye az nem úgy van, hogy összeugrunk, mert én még csak összeugranék, de az elnök nem ér rá. Tehát ha egyszer találkozunk, annak komolynak kell lennie

– fogalmazott. Hozzáfűzte, „szinte egy magyar napot csinálunk Washingtonban”, egy nagy delegációval mennek, mindenkinek megvannak a partnerei és egy teljes ráncfelvarrása történik az amerikai–magyar kapcsolatoknak. A legmagasabb szintű tárgyaláson ennek egyik fontos eleme a béke, de más fontos elemek is vannak, mert hosszú hónapok óta tárgyalnak gazdasági ügyekről, egy amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomagot is tető alá hozhatnak.

– Hónapok óta dolgozok azon, hogy az amerikaiak maguk elé tudják képzelni a közép-európai térképet

– közölte a miniszterelnök. Hozzátette, ahhoz, hogy egy befektető hosszú távú beruházásról dönthessen, látnia kell a termelés egyik fontos költségének alakulását, ez pedig az energia ára. Meg kell győznie az amerikaiakat arról – hangsúlyozta – hogy Magyarország egy bezárt ország, nincs tengere, ki vagyunk szolgáltatva a szállítási útvonalaknak, csővezeték-rendszerekhez kell alkalmazkodnunk. Ennek a nehézségeit meg kell értetnünk, ha azt akarjuk, hogy az Oroszországot sújtó amerikai szankciók alól kivételeket engedjenek. Megjegyezte, a németek az egyik finomítójukra nézve kivételt kérnek az új intézkedések alól, miközben „én arra emlékszem, hogy a mi zakónk szárnyát rángatják, hogy jöjjünk le az orosz energiáról”.

Orbán Viktor ezt követően arról beszélt: a gazdaságpolitikus nem számokat lát, hanem embereket, a közgazdász és a gazdaságpolitikus két külön szakma. Ezért – állapította meg – szükségünk van közgazdasági tudásra, de sosem szabad hallgatni a közgazdászokra. Szerinte a „baloldali, tiszás vagy DK-s javaslatokkal” az a baj, hogy ezeket már kipróbáltuk, és nem váltak be.

– Azt javaslom, hogy ezt az egész hóbelevancot, tiszástól, DK-stól, liberális-balos közgazdászoktól, ezt felejtsük el

– mondta. Leszögezte, ez a megközelítés eddig csak bajt hozott, itt sikeres gazdaságpolitika csak 2010 után volt. Majd megjegyezte, hogy egyébként nő a magyar gazdaság, „valami lesz azért”. A miniszterelnök megismételte, 1 százaléknál azért nem tud jobban nőni a magyar gazdaság, mert háború van, ami blokkolja az európai gazdaságot.

– Én nem is remélek addig magasabb gazdasági növekedést, amíg a háború és a gazdasági szankciók tartanak

– fogalmazott. Kész csodának nevezte, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy ilyen helyzetben képes egyszerre futtatni béremelési programokat, egy 3 százalékos hitelprogramot az első otthonteremtés érdekében, valamint Európa legnagyobb adócsökkentését.

A 14. havi nyugdíjról a kormányfő közölte, ez egy jó dolog, meg kell csinálni, a kérdés az, hány lépésben tudják bevezetni, a pontos forgatókönyvön a szakemberek dolgoznak.