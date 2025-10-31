Megjelent a rendelet, november 15-től az Otthon Start több feltétele is változik

lakáshitel;Magyar Közlöny;Otthon Start Program;

2025-10-31 10:10:00 CET

Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítják.

Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon Start program feltételeit is módosítja, pontosítja november 15-től – vette észre a Bankmonitor.

A portál felidézi, azt vizsgálják, hogy van-e jelenleg, vagy volt-e az elmúlt 10 évben az igénylőnek belterületi lakóingatlanban tulajdoni hányada, ugyanakkor nevesítettek bizonyos kivételeket, amelyek nem számítanak meglévő ingatlannak. Az új rendelet ezeket a kivételeket pontosítja, eszerint nem számít az az ingatlan,

amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte.

amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít.

amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia.

Mindemellett a jövőben legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének, ilyen esetben még első lakásszerzőnek fog minősülni.

A támogatott hitel igénylőjének továbbra is csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek. A nyomtatvány ugyanakkor november 15-től módosulni fog: ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

A Bankmonitor összefoglalója szerint további változás, hogy

a jövőben megfelel az elvárásoknak az a magyar igénylő, aki valamilyen Európai Unió intézményénél dolgozik az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában.

nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

a jelenlegi szabályok alapján a 2022. január elsejét követően kiadott építési engedélyek alapján megkezdett építkezésekre lehet építési célú Otthon Start hitelt felvenni. Illetve az új építésű lakások vásárlásánál szabály, hogy a használatbavételi engedélyt 2022. január elsejét követően kellett kiadni. Ezt az induló határidőt eltörlik, ezzel a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt.

az építési hiteleket továbbra is szakaszosan fogják folyósítani a bankok, de az egyes részletek kifizetésére akár előzetesen – azaz az adott szakasz, készültségi fok beépítése előtt – is sor kerülhet, sőt az első részlet akár a teljes önerő beépítését is megelőzheti. Ehhez azonban elvárás, hogy legyen megfelelő értékű pótfedezet a hitel mögött, illetve az első részletként folyósított összeg nem haladhatja meg a teljes kölcsönösszeg 30 százalékát.

a jelenlegi szabályok alapján nem kaphat az Otthon Start hitelt, akinél 3 éven belül egy korábban felvett lakástámogatása kapcsán elrendelték a támogatás, kamattámogatás visszafizetését. November 15-től jogosult lehet a fenti helyzetben lévő igénylő az Otthon Start hitelre, ha a visszafizetést gyermekvállalás nemteljesülése miatt rendelték el és az érintett ezzel kapcsolatban benyújtott – megváltozott munkaképességű személlyé válás, a gyermek meghatározott típusú betegsége vagy fogyatékossága, meghatározott számú emberi reprodukciós eljárásban való eredménytelen részvétel vagy ilyen eljárásban való részvételt kizáró vagy arra alkalmatlanná tévő egészségügyi ok felmerülése vagy a gyermekvállalás orvosilag igazolt ellenjavalltsága indokára alapított – méltányossági kérelmének a kormányhivatal helyt adott.

A portál megjegyzi, vannak még olyan változások az Otthon Start program kapcsán, melyeknél a tervezetet már társadalmi egyeztetésre bocsátották, de azok még nem léptek életbe, így a ma éjszaka megjelent kormányrendeletbe sem kerültek be. Ilyen változás, hogy

a testvér is lehet Otthon Start hitelnél adóstárs,

önkormányzati lakás nyomott áras vásárlása esetén eltekintenek attól a szabálytól, hogy a forgalmi érték és a vételár nem térhet el több, mint 20 százalékkal,