Megint visszaéltek Karikó Katalin nevével és arcképével

2025-10-31 13:38:00 CET

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben csalók élnek vissza a nevemmel és a képmásommal - tájékoztatott Karikó Katalin a Szegedi Tudományegyetemen keresztül szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményében.

A Nobel-díjas kutatóbiológus ismertette, hogy az egyik átverő reklámban rá hivatkozva ajánlanak cukorbetegeknek „csak megrendelésre szállítható étrendkiegészítőket”, egy másikban pedig az öregedés és térdfájdalmak ellen hirdetnek a nevével „csodaszereket”, amelyek „mindössze 24 óra alatt ígérnek csodás gyógyulást”.

Karikó Katalin hangsúlyozta: „Kénytelen vagyok ismét és nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: én nem fejlesztettem ki étrendkiegészítőt, és semmilyen más gyógyhatásúnak titulált készítményt. Soha nem járultam hozzá az efféle reklámokhoz. Ezekben a hirdetésekben ismét a tudtom és beleegyezésem nélkül szerepelek. Amennyiben a jövőben is találkoznának ilyen és hasonló hirdetésekkel, ezekről már most kijelentem, hogy hamisak, azokhoz semmi közöm nincs, s erre mindig legyenek tekintettel.”

A fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas tudós felhívta a figyelmet arra is, hogy a megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből. „A mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül. Az álvideók általában hibásan szerkesztett szövegeket, nyelvtanilag helytelen mondatokat, rosszul használt szavakat, túlzó vagy sürgető kifejezéseket is tartalmaznak. Egy professzionális gyógyszergyártó soha nem ígéri azt, hogy "ha nem bizonyul jónak a termék, akár 1 millió forintot is visszafizet„. Akkor is legyenek elővigyázatosak, ha azt hallják, hogy ”ez a videó csak 24 órán keresztül érhető el„, a csalóknak ugyanis az az érdekük, hogy a gyanútlan, kiszolgáltatott helyzetben lévő betegek mielőbb, gondolkodás nélkül vásárolják meg a ”gyors felépüléssel„ kecsegtető ”gyógyszert„” - figyelmeztetett Karikó Katalin.

A Szegedi Tudományegyetem professzora nyomatékosította, arra kér mindenkit, hogy a vásárlások előtt körültekintően tájékozódjanak, konzultáljanak orvosukkal vagy gyógyszerészükkel, és ne higgyenek az internetes közösségi oldalakon terjedő hamis hirdetéseknek.