2025-10-31 12:31:00 CET

„A munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból” – üzente a cégnek a miniszter.

Ma nem tudjuk átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető bejegyzésében mindenkitől elnézést kért, és azzal indokolt: a kivitelező Strabag az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2025 október 31-re ígérte, ezt a cég nem tartotta be.

Lázár János szerint a strabagosok beszálltak a magyarországi választási kampányba. „Pontosan tudjuk, hogy a Tisza Pártot pénzzel és közvéleménykutatások megrendelésével támogatják. Szégyen, hogy a Strabagnak fontosabb Magyar Péter, mint azok az emberek, akik az M30-as autópályát használni akarják” – fogalmazott. Majd azt javasolta a Strabagnak és a hozzá hasonló „pénzéhes, gyarmatosító, libsi vállalatoknak és oligarcháknak”, legyen forgatókönyvük arra is, hogy a Fidesz nyeri meg a választást.

„A Strabagnak a munka sürgős garanciális elvégzését, és a politikától való távolmaradást javaslom. És utána húzzanak el ebből az országból” – zárta bejegyzését a miniszter.

Lázár János már egy csütörtökön közzétett videójában arról beszélt, hogy „a Strabag átbaszott bennünket”. Hozzátette, az osztrák cég ezzel a Borsod megyeiket bünteti, mivel Szikszó és Miskolc között a vállalat hibájából megsüllyedt M30-as autópálya 10 hónap alatt történő helyreállítását ígérte. „Mi naivak voltunk, elhittük, kicsit balfék módon viselkedett a minisztériumom, a tárcám és jómagam is. Hittünk a Strabagnak, ez súlyos hiba volt” - magyarázta a miniszter.