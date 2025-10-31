bíróság;Litvánia;bántalmazás;Ukrajna;kínzás;oroszok;gyanúsítás;Vilnius;háborús bűnök;hadifoglyok;

2025-10-31 16:35:00 CET

Vilniusban állhat bíróság elé egy orosz katona, akit háborús bűnökkel gyanúsítanak az ukrán hatóságok

A férfit Ukrajna adta át Litvániának, és a lépést a kijevi főügyész történelmi precedensnek nevezte. Az orosz tengerésztiszt a gyanú szerint Melitopolban civilek, köztük egy litván állampolgár bántalmazásában, kínzásában vett részt.