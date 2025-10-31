bíróság;Litvánia;bántalmazás;Ukrajna;kínzás;oroszok;gyanúsítás;Vilnius;háborús bűnök;hadifoglyok;

Ukrajna átadott egy háborús bűnökkel vádolt orosz hadifoglyot Litvániának 2025. október 31-én.

Vilniusban állhat bíróság elé egy orosz katona, akit háborús bűnökkel gyanúsítanak az ukrán hatóságok

A férfit Ukrajna adta át Litvániának, és a lépést a kijevi főügyész történelmi precedensnek nevezte. Az orosz tengerésztiszt a gyanú szerint Melitopolban civilek, köztük egy litván állampolgár bántalmazásában, kínzásában vett részt.

Ukrajna október 31-én átadott egy orosz hadifoglyot Litvániának háborús bűncselekmények miatti büntetőeljárás céljából – írja a The Kyiv Independent Ruslan Kravcsenko főügyész pénteki bejelentése alapján. A portál szerint ez az első alkalom Oroszország teljes körű inváziójának  néhány hónap híján négy éves kezdete óta, hogy Ukrajna átad egy orosz foglyot egy külföldi országnak büntetőeljárás lefolytatása céljából. A főügyész szerint lépésük fontos történelmi precedenst teremtett a teljes nemzetközi igazságszolgáltatási rendszer számára.

A férfit, aki magas ragú tengerésztisztként szolgált az orosz katonai rendőrségnél, Robotine falu közelében, Ukrajna délkeleti részén, Zaporizzsje megyében fogták el az ukrán hatóságok. Azzal gyanúsítják, hogy az Azovi-tengerhez közeli Melitopolban civilek kínzásában vett részt, és egyik áldozata egy litván állampolgár volt, aki magánügyben tartózkodott a 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt álló városban, és semmilyen kapcsolatban nem állt a katonai műveletekkel.

A nyomozás szerint más orosz katonákkal együtt egy helyi repülőtér területén verte a civileket és a hadifoglyokat egyaránt. Elektromos sokkolóval, szűk helyekre zárva kínozta, sőt fojtogatta őket, embertelenül bánt velük, valamint pszichológiai nyomást gyakorolt ​​rájuk az ukrán hatóságok szerint.

Az orosz katonát Litvániában háborús bűncselekményekkel, kínzással, jogellenes szabadságvesztéssel és a genfi ​​egyezmények megsértésével vádolják. A vilniusi kerületi bíróság a litván ügyészség kérésére október 30-án három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a gyanúsított orosz katonát, akit tetteiért akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetnek.

Harminchat drón célba talált, a támadásokban egy embert meghalt és sokan megsérültek.