Vilniusban állhat bíróság elé egy orosz katona, akit háborús bűnökkel gyanúsítanak az ukrán hatóságok

Ukrajna október 31-én átadott egy orosz hadifoglyot Litvániának háborús bűncselekmények miatti büntetőeljárás céljából – írja a The Kyiv Independent Ruslan Kravcsenko főügyész pénteki bejelentése alapján. A portál szerint ez az első alkalom Oroszország teljes körű inváziójának néhány hónap híján négy éves kezdete óta, hogy Ukrajna átad egy orosz foglyot egy külföldi országnak büntetőeljárás lefolytatása céljából. A főügyész szerint lépésük fontos történelmi precedenst teremtett a teljes nemzetközi igazságszolgáltatási rendszer számára.
A férfit, aki magas ragú tengerésztisztként szolgált az orosz katonai rendőrségnél, Robotine falu közelében, Ukrajna délkeleti részén, Zaporizzsje megyében fogták el az ukrán hatóságok. Azzal gyanúsítják, hogy az Azovi-tengerhez közeli Melitopolban civilek kínzásában vett részt, és egyik áldozata egy litván állampolgár volt, aki magánügyben tartózkodott a 2022 márciusa óta orosz megszállás alatt álló városban, és semmilyen kapcsolatban nem állt a katonai műveletekkel.
A nyomozás szerint más orosz katonákkal együtt egy helyi repülőtér területén verte a civileket és a hadifoglyokat egyaránt. Elektromos sokkolóval, szűk helyekre zárva kínozta, sőt fojtogatta őket, embertelenül bánt velük, valamint pszichológiai nyomást gyakorolt rájuk az ukrán hatóságok szerint.
Az orosz katonát Litvániában háborús bűncselekményekkel, kínzással, jogellenes szabadságvesztéssel és a genfi egyezmények megsértésével vádolják. A vilniusi kerületi bíróság a litván ügyészség kérésére október 30-án három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a gyanúsított orosz katonát, akit tetteiért akár életfogytiglani börtönbüntetésre is ítélhetnek.