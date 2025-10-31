Több mint 140 drónnal és egy ballisztikus rakétával támadta Oroszország Ukrajnát

Oroszország;Ukrajna;háború;dróntámadás;

2025-10-31 13:55:00 CET

Harminchat drón célba talált, a támadásokban egy embert meghalt és sokan megsérültek.

Az orosz hadsereg egy rakétával és 145 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, sokan megsebesültek és károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának pénteki Telegram-jelentése szerint a légvédelem 107 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról, ezenkívül egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is megsemmisített. A közlemény alapján

20 helyszínen 36 drón célba talált.

A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz támadásokban egy embert meghalt, heten pedig megsebesültek – közölte Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető megjegyezte, hogy

az orosz hadsereg a kritikus és szociális infrastruktúrát célozta, egy többszintes lakóépületet és 10 családi házat is találat ért.

Az állami katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva ukrán hírforrások arról számoltak be, hogy az éjszakai dróntámadásban 11 ember, köztük 4 gyerek is megsebesült Szumi térségében. Egy kilencszintes lakóépület felső szintjein öt lakás és hét erkély kigyulladt egy találat következtében, 12 lakót kimentettek a katasztrófavédők.

Október 31-én éjjel Oroszország ismét csapást mért a vasúti infrastruktúrára Szumi és Harkiv megyében. Megrongálódott a gördülőállomány és késnek a vonatok, de a támadásnak nincsenek áldozatai – közölte az Ukrzaliznyicja állami vasúttársaság sajtószolgálata.