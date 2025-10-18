Demeter Szilárd: Krasznahorkai László nem azért kapott irodalmi Nobel-díjat, hogy kivetítsék az arcát egy LED-falra

irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;Frankfurti Könyvvásár;Demeter Szilárd;

2025-10-18 15:58:00 CEST

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke megmagyarázta, miért csak egy A4-es oldalt kapott a Nobel-díjas magyar író a Frankfurti Könyvvásár magyar standján. Szerinte a szemle nem az írókról, hanem a könyvekről szól, azokból pedig egy polcnyi volt.

„Nem akartam ezzel foglalkozni, de látom, csak megy a hangulatkeltés” – írta felháborodott Facebook-posztjában Demeter Szilárd. Az Orbán-kormány egyik kultúrpolitikusa, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke a Könyves Magazinnak a Frankfurti Könyvvásárról szóló korábbi tudósítására reagált, amelyről lapunk is beszámolt. Abból kiderült, hogy Krasznahorkai Lászlót, a friss magyar magyar irodalmi Nobel-díjast a világ egyik legnagyobb könyves eseményén már a bejáratánál óriásplakáttal ünneplik, ahogy a spanyolok és a németek is kitettek magukért, míg a Petőfi Literary Fund vezette magyar delegáció egy A4-es nyomtatványt rakott ki, azt is utólag.

Demeter Szilárd gúnyosan megjegyezte, rémülten jelezték neki, hogy a magyar standon nincs óriásposzter Krasznahorkai Lászlóról, bezzeg a németek ledfalra vetítik. „Sajnos, nekünk ilyen diktatúrában kell élnünk, a szakmai felelős kollégák munkájába nem nagyon szólok bele. Nem tiltok és nem engedélyezek, pláne nem politikai alapon, hanem hagyom, hogy tegyék a dolgukat. Ezért csak annyit kérdeztem meg az illetékesektől, hogy a könyvei ott vannak-e. Igen, válaszolták, ott a magyar kiadója is, valamint válogatás külföldi megjelenésekből, egy egész polcnyi van kint” – írta.

A magyarországi múzeumok jelentős részéért felelős Demeter Szilárd, aki már az általa vezetett intézmény honlapján is kultúrharcot hirdetett, jelentsen az bármit is, leszögezte: „Krasznahorkai nem azért kapott Nobel-díjat, hogy kivetítsék az arcát egy LED-falra. Hanem azért, mert könyveket írt. Jó és fajsúlyos könyveket. A frankfurti könyvvásáron sem poszterfiúkkal kereskednek, hanem könyvjogokkal. Értem én, hogy marketing, de pont Frankfurt nem a LED-falakról szól. Még csak nem is az írókról. Hanem a könyvekről – tette hozzá az MNMKK elnöke, aki a hozzáértő ügynököket hiányolva odacsapott egyet a magyar könyvszakmának is.