Egy ember meghalt, amikor ballisztikus rakétával lőtték Mikolajivot az oroszok, az ukránok kőolajvezetékre és hőerőműre mértek csapást

2025-11-01 14:43:00 CET

Az orosz hadsereg szombat reggel ballisztikus rakétával csapást mért a Dél-Ukrajnában fekvő Mikolajiv megyeszékhelyére. Eddig egy halottról és legkevesebb 15 sebesültről lehet tudni - közölte Vitalij Kim, a régió kormányzója a Telegramon.

A közlés szerint a várost kazettás robbanófejjel ellátott Iszkander-M típusú rakétával támadták meg. A sebesültek között van egy gyerek is, az orvosok szerint az állapota közepesen súlyos. A támadásban gépjárművek, benzinkutak és más létesítmények rongálódtak meg. A kormányzó közzétett egy videót és fényképeket is, amelyeken egy lerombolt benzinkút látható.

Az ukrán katonai hírszerzés a Telegramon arról számolt be, hogy sikeres műveletet hajtott végre Moszkva térségében, amelynek eredményeként megsemmisítették a Kolcevoj nevű kőolajvezeték-hálózat három ágát. „Október 31-én az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának különleges művelete során működésképtelenné vált az agresszor Oroszország egyik legfontosabb katonai létesítménye: a Kolcevoj olajvezeték, amely az orosz megszálló hadsereget látta el erőforrásokkal Ukrajna elleni népirtó háborújához" - fogalmaztak a hírszerzés közleményében. A jelentés szerint a vezetéket a Moszkvai terület Ramenko járásában érte találat. „Az ellenséges objektumot védő drónellenes háló és a félkatonai őrség védelme sem segített: mindhárom ág, amelyen keresztül az agresszor benzint, dízelolajat és kerozint szállított, egyszerre felrobbant, és működésképtelenné vált” - közölte a hírszerzés, egy videofelvéltelt is mellékelve a vezeték felrobbanásáról.

A jelentés szerint a Kolcevoj hossza 400 kilométer. Az üzemanyagot a vezetékbe a rjazanyi, a Nyizsnyij Novgorod-i és a moszkvai olajfinomítókból szállították. Évente ez a vezeték akár 3 millió tonna kerozint, 2,8 millió tonna dízelolajat és mintegy 1,6 millió tonna benzint képes továbbítani.

A The Kyiv Independent eközben arról is ír, hogy az ukrán saját fejlesztésű Neptun cirkálórakétákkal mértek csapást az oroszországi Orjol megyében fekvő hőerőműre és egy novobrijanszki áramellátó alállomásra. Ukrán bejelentések szerint mindkét létesítmény a megszálló erőket kiszolgáló katonai infrastruktúrát látta el árammal. A Neptun rakéták eredeti változata 300 kilométeres hatávolságú volt – 2022. áprilisában kettővel süllyesztették el az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moskvát –, az újabb változatai már messzebbre repülnek.

Olekszandr Nevidomij, a kurszki haderőcsoport szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az ukrán katonák továbbra is ellenőrzésük alatt tartanak több hadállást Oroszország területén. Közlése szerint haderőcsoportja felelősségi övezetében a helyzet stabil és az ő ellenőrzésük alatt áll. Ugyanakkor a térségben továbbra is meglehetősen aktív az orosz hadsereg, bár rohamtevékenységeinek száma csökkent, továbbra sem mondott le arról a céljáról, hogy ott ütközőövezetet hozzon létre.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 223 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 206-ot tudott megsemmisíteni. Azonban hét helyszínen 17 csapásmérő drón becsapódását rögzítették.