A belgrádi kormány országos gyásznappá nyilvánította az egy évvel ezelőtti újvidéki tragédia évfordulóját

Szerbia;megemlékezés;tragédia;Újvidék;

2025-11-01 14:31:00 CET

Országszerte megemlékezéseket tartanak.

Országos gyásznappá nyilvánította november 1-ét a szerb kormány az újvidéki vasútállomás 16 fő halálával járó tavalyi tragédiájára emlékezve - derül ki a Magyar Szó cikkéből.

Az egyetemi blokádokban részt vevő egyetemisták bejelentése szerint ma Szerbia történetének legnagyobb megemlékező találkozóját tartják. A résztvevők jelképesen a város 16 pontján gyülekeztek, ahonnan valamennyien elindultak a vasútállomás irányába, ott pedig 11:52-től 16 perces csenddel emlékeztek meg az elhunytakról. Szerbia több más városában is így tettek, egyúttal virágokat is vittek a megemlékezés helyszínére.

Egész napos program van tervben, a megemlékezés fő része délután fél kettőkor kezdődött. Fél négytől vetítenek egy dokumentumfilmet, majd fél öttől a tömeg elindul a rakpart felé, ahol meg lehet majd tekinteni egy alkalmi kiállítást. 19 óra 52 perctől egy újabb 16 perces megemlékezéssel zárják az eseményt. Az eseménysorra több ezren érkeztek Újvidékre, magyarok is jöttek volna szolidarítani, de őket a szerb határőrség érdemi indoklás nélkül feltartóztatta.

A szerb kormány országos gyásznapot hirdetett, Aleksandar Vučić szerb elnök pedig arra kérte az újvidéki megemlékezőket, hogy békében, csenben és méltósággal emlékezzenek meg az áldozatokról, az elhunytak családjai és polgártársaik iránti tiszelettel.

Az újvidéki pravoszláv székesegyházban reggel 8 órás kezdettel, az istentisztelet folytatásában szent liturgiát és gyászszertartást tartottak az áldozatokért, Porfirije szerb pátriárka pedig Belgrádban, a Szent Száva-templomban vezetett istentiszteletet délelőtt 11-től.