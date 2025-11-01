Vegzálni kezdték a szerb határőrök az újvidéki megemlékezésre érkező magyar diákokat, két lányt fehérneműre vetkőztettek

Szerbia;megemlékezés;határőrök;

2025-11-01 15:32:00 CET

A csoport nagy részétől megtagadták a belépést, azt állítva, hogy nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek a szerb államra nézve. Hogy miért, az nem derült ki.

Magyar diákok több autóval, kisbuszokkal, illetve távolsági Flixbusszal indultak útnak Újvidékre, megemlékezni az egy éve történt, 16 ember halálával járó tragédia áldozatairól, illetve szolidarítani a demonstráló szerb egyetemistákkal, azonban a határnál tanúsított szerb hatósági vegzálás miatt meghiúsulni látszik az egész - erről a 24.hu számolt be.

A cikk szerint a magyar egyetemisták első csapata még tegnap délután érkezett meg a határhoz, azonban nem jutottak be Szerbiába, feltartóztatták őket a határon. „A szerb határőrök indoklás nélkül, iszonyú hosszú tortúra után sem engedtek be minket, különböző eszközöket, például a magyar csapat biztosítására szolgáló walkie talkiekat, valamint matricákat és kitűzőket vettek el, indoklás nelkül” - mondta el a 24.hu-nak Horváth Anna, a szolidaritási akciót szervező Hallgatói Szakszervezet (Hasz) tagja, hozzátéve, kaptak egy dokumentumot mindannyian arról, hogy „nemzetbiztonsági fenyegetést jelentünk a szerb államra, ezért nem mehetünk be”. Ezt különböző időpontokban érkező más magyar társaságok is megkapták.

A szerb egyetemisták megemlékezésére összesen 30 diák szeretett volna csatlakozni Magyarországról, közülük azonban csak 11-en jutottak be Szerbiába, s azoktól, akik korábban már jártak a balkáni országban, kivétel nélkül megtagadták a belépést. Horváth Anna szerint tették mindezt úgy, hogy három órán keresztül várakoztatták őket, két lányt pedig fehérneműre is vetkőztettek a szerb határőrök. Az egyik busz utazóitól továbbá elkérték a telefonszámukat, arra hivatkozva, hogy csak így engedik be őket.

Mint előzőleg lapunk is megírta, Szerbiában ma egész nap országszerte megemlékezéseket tartanak az újvidéki pályaudvar katasztrófájának egyéves évfordulójára. Ezen vettek volna részt a magyar diákok is. Az autoriter szerb rezsimmel jó viszonyt ápoló Orbán-kormány Külgazdasági és Külügyminisztériuma lapszemlénk írásáig nem válaszolt a 24.hu megkeresésére az ügyben.