Két férfi és egy nő holttestét szombaton találták meg, míg a másik két áldozatot, egy apát és 17 éves lányát vasárnap.
A páros csütörtökön vészjelzést adott le, miután egy sziklaomlásban elvesztették az ellátmányukat és a mászófelszerelésüket. Vasárnap az indiai katasztrófavédelem megtalálta és kimenekítette őket.
Hat legendás magyar expedíciós hegymászó életét mutatják be.
Nepál a világ legmagasabb hegycsúcsa, az Everest alaptáborának költöztetésére készül, mert a globális felmelegedés és az emberi tevékenység okozta gleccserolvadás miatt már nem biztonságos.
Hiába jöttek meg a hegyimentők, sajnos már nem tudtak segíteni.
Felkutatásukat akadályozta, hogy azóta is több lavina zúdult a térségre.
A balesetet társaik jelentették, akik lemaradtak mögöttük a túraútvonalon.
Életét vesztette két indiai hegymászó a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsa, a 8586 méter magas Kancsendzönga megmászásakor - jelentették be csütörtökön nepáli illetékesek.
A két magyar hegymászó expedíciója a tervek szerint idén június 7-én indul. A 8611 méter magas pakisztáni csúcson korábban egyetlen magyar sem járt.
Nyolc hegymászó vesztette életét a hét végén az osztrák, illetve azolaszországi Alpokban történt balesetekben. Vasárnap délelőtt öt hegymászó halt meg, egy pedig súlyosan megsérült az osztrák Alpokban, Salzburg közelében - közölte Anton Voithofer, az osztrák Vöröskereszt bevetésvezetője.
Megérkezett az alaptáborba a Magyar Everest Expedíció két hegymászója, Klein Dávid és Suhajda Szilárd, akik napokon belül megkezdik a táborlánc kiépítését - közölte Klein Dávid kommunikációs menedzsere szombaton.
A hegyimentők azt valószínűsítik, hogy esés következtében haltak meg a Fogarasi-havasokban a múlt hét végén megtalált székelyföldi hegymászótestvérek.
Kétszázötven métert zuhant Ausztria legmagasabb hegycsúcsáról, a Grossglocknerről három hegymászó, egyikük könnyebb, ketten súlyos sérülésekkel, de szerencsére élve megúszták az esetet.