Aratott a halál a hegymászók között

Nyolc hegymászó vesztette életét a hét végén az osztrák, illetve azolaszországi Alpokban történt balesetekben. Vasárnap délelőtt öt hegymászó halt meg, egy pedig súlyosan megsérült az osztrák Alpokban, Salzburg közelében - közölte Anton Voithofer, az osztrák Vöröskereszt bevetésvezetője.