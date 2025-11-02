Karácsony Gergely bruttó 80 ezer forintért szavazatszámlálókat toboroz a 2026-os parlamenti választásra

toborzás;Karácsony Gergely;demokrácia;szavazatszámlálók;választás 2026;

2025-11-02 16:23:00 CET

A főpolgármester szerint a demokrácia védelmét erősítik a pártoktól, jelöltektől független, az önkormányzatok által jelöltek, akikre a szavazókörökben hárul fontos feladat.

Toborzást indítunk egészen jövő februárig annak érdekében, hogy minél többen jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak a 2026-os országgyűlési választások napjára – adta hírül vasárnap a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester a demokrácia védelmére biztatja a leendő fővárosi szavazatszámlálókat, mert, ahogy fogalmazott, ebben az országban mindez a főváros hétköznapi kihívása lett, ami hétköznapi tetteinken is múlik.

– Ebben van kiemelt szerepe a választások tisztaságának, a választások tisztaságában pedig az ellenőrzésnek, az ellenőrzésben pedig azoknak, akik az egyes választókörökben a szavazatok összeszámolását végzik majd jövő áprilisban. Hogy a demokrácia macerás dolog, azt kár lenne tagadni az elmúlt napok vitái után – utalt Budapest vezetője feltehetően a Sziget Fesztivál körül kialakult vitákra.

Szerinte ugyanis éppen ez, a viták, a vélemények ütköztetése, a felelősség eltérő megítélése adja a demokrácia értékét, a sava-borsát. – tette hozzá a főpolgármester, aki szerint Budapest foggal-körömmel ragaszkodik a demokráciához, mert ragaszkodik a szabadságához is.

Karácsony Gergely ismertetése szerint a szavazatszámláló bizottság feladata a szavazás törvényes lebonyolításának biztosítása. Ezeknek a testületeknek vannak olyan tagjai is, akiket a helyi önkormányzatok választanak meg, őket keresik most, vagyis – hívta fel a figyelmet – nem jelölthöz vagy párthoz kötődő delegáltakról, hanem hivatalos fővárosi szavazatszámlálókról van szó.

A Budapest honlapján lévő kiírás szerint

ebben a kampányban a II., III., IV., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI. vagy XXII. kerület szavazatszámláló bizottságaiba keresnek jelentkezőket,

ezért olyanokat várunk, akik ezen kerületekben rendelkeznek állandó lakóhellyel. Aki az I., V., XIII., XVII. vagy XXIII. kerületben lakik, a helyi választási irodához fordulhat.

Szavazatszámlálásért a jogszabály alapján bruttó 80 000 forint javadalmazás jár amelyet az önkormányzat még ki is egészíthet, de étkezést is biztosít a szavazás napján, nem mellesleg a szavazatszámlálók munkaszüneti napot kapnak a szavazás napját követő hétfőre. Jelentkezni 2026. február 15-ig lehet.