Folynak tovább a tárgyalások az ukrán légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről.
Még nem döntöttem el, hogy mennyit, de megkapják, mert szükségük van a védelemre – közölte az amerikai elnök.
Az Egyesült Államok légvédelmi rendszere ugyanis sorra hatástalanítja mindegyiket.
Ehhez a japán fegyverexportról szóló törvényt is módosítani kellett.
A csaknem négymilliárd dollár értékű beszerzésről még 2017-ben állapodott meg Donald Trump akkori amerikai és Klaus Iohannis román elnök.
Az Egyesült Államoknak nagyon nem tetszik, hogy Törökország Moszkvától vásárolt légvédelmi rendszert, ráadásul egy amerikai gyártmány helyett.
Ez a lépés, csakúgy, mint a Patriot légvédelmi rakéták eladása Törökországnak, a fagyos amerikai-török viszony enyhülését jelzi.
Gőzerővel folyik a fegyverkezés térségünkben. Kérdés azonban, javítja-e vagy rontja a térség biztonsági helyzetét a felhalmozódó modern haditechnika.
Egy amerikai Patriot-rakétaüteget csoportosítottak át Varsó közelébe az Atlantic Resolve fedőnevű NATO-hadgyakorlat keretében, a légvédelmi rakéták ideiglenes áttelepítését a lengyel nemzetvédelmi tárca képviselői az ország keleti szomszédságában megjelent biztonsági veszélyre való válasznak nevezték.