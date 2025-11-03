Itt az új trend, úgy tűnik, az agybarázdáik után a fiatalok felvarratják a ráncaikat is.
George Santos a jelentés miatt bejelentette, hogy nem indul újra, de a képviselőház megpróbál előbb útilaput kötni a talpára.
Belenéz a tükörbe és elsírja magát; vagy már bele sem néz, mert képtelen felemelni a szemhéját. Vannak betegek, balesetes sérültek, stroke-osok, akiknek a hialuronsavas feltöltés és a botox nem luxuskezelés, hanem olyan segítség, amely addig elképzelhetetlen módon javítja az életminőségüket. Sokan mégis annyira szégyellik az állapotukat, hogy sosem fordulnak segítségért; másoknak a finanszírozás okoz problémát, a társadalombiztosító nem minden esetben nyújt ugyanis megfelelő támogatást.
Botox-injekcióval akarták szebbé tenni a szaúdi teveszépségverseny résztvevő dromedárokat gazdáik, de ez csalásnak számít, írta meg az Arabian Business. Az állatokat, melyeknek ilyenkor ajak-, pofa-, fej- és térdméretét szokták összemérni, kizárták a versenyből.
A vasárnapi BAFTA díjátadó gála legnagyobb szenzációja nem A visszatérő című film elsöprő győzelme volt, hanem Tom Cruise új arca - írja a Femina. Az egykor szexszimbólumnak számító színész sokkolta rajongóit, a vörös szőnyegre lépve ugyanis úgy festett, mintha felfújták volna az arcát. Valószínűleg ő sem bírta elviselni, hogy az öregedés nyomai elkezdtek megjelenni rajta, ezért botox-injekciókkal igyekezett visszafordítani az idő kerekét.
Sarah Jessica Parkert a Szex és New York sorozat tette igazán híressé, és alighanem ez, a hírnév, az "élen maradás"- vagy csak a mára már szinte kötelező és minden áron elérendő "örök fiatalság" vágya az ok, hogy ő is, ahogy a többi jobb sorsra (és arcra) érdemes sztár, kétségbeesett harcba kezdett az idővel.
Az esztétikai plasztikai sebészetben a ráncképződés csökkentésére alkalmazott vegyület, a botox hatékony lehet a gyomorrák kezelésében is - erre a következtetésre jutottak állatkísérletek során amerikai és norvég kutatók, akik eredményeiket a Science Translational Medicine folyóiratban tették közzé.
Egy bécsi plasztikai sebész szerint egészen bizonyos, hogy Vlagyimir Putyin botoxkezelésre jár - írja a BorsOnline.