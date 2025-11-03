Részben összeomlott egy középkori torony Rómában, egy munkás a romok között rekedt

baleset;felújítás;Olaszország;sérülés;omlás;

2025-11-03 22:05:00 CET

Egy ember súlyos, két másik könnyebb sérüléseket szenvedett, a mentés folyamatban van.

Egy munkást súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, egy másik pedig a romok között rekedt, miután hétfőn részben összeomlott egy felújítás alatt álló középkori torony Róma központjában, a Colosseum közelében.

Luca Cari, a tűzoltóság szóvivője a Reutersnek a folyamatban lévő mentési erőfeszítésekről azt mondta, a munkást próbálják élve kimenekíteni, de további omlások kockázata áll fenn.

A kórházban lévő személy állapota nem életveszélyes, két másik munkás pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, ők a kórházi kezelést visszautasították. A Reuters felvételei alapján legalább két omlás történt a helyszínen, a második akkor, amikor a tűzoltók létrákon dolgoztak a helyszínen.

A 13. században épült Torre dei Conti torony 29 méter magas, és III. Ince pápa építtette a család lakótornyaként. Az MTI felidézi, az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett.

Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjon a mentésről és a torony állapotáról. A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.