A Nemzeti Múzeum főigazgatója váltja Demeter Szilárdot a Közgyűjteményi Központ élén

Demeter Szilárd;Hankó Balázs;Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ;

2025-11-03 18:11:00 CET

Ezt Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter jelentette be.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke – jelentette be hétfőn Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett sajtótájékoztatón az MTI tudósítása szerint közölte, hogy az MNMKK korábbi elnöke,

Demeter Szilárd „a stratégiát elkészítette, így tehát rá miniszterelnöki biztosként immár a teljes kultúra határokon átívelő, nemzetünket erősítő feladata vár”.

Zsigmond Gábor pedig – folytatta – elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vesz.

A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt év során a Magyar Nemzeti Múzeum a rendszerváltoztatást követő legmagasabb látogatószámot érte el 670 ezer látogatóval. Arról is beszélt, hogy nagy terveik vannak a következő években 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztéssel a Kárpát-medencében. A stratégia tartalmaz egyebek mellett állománymegőrzést, felújítást, digitalizációt; a Magyar Nemzeti Múzeum beemelését a világ legjobb száz múzeuma közé és egy január 22-én, a magyar kultúra napján induló Attila-kiállítás megrendezését is. A stratégiának része még mások mellett a Magyar Természettudományi Múzeum erőteljesebb nyitása a természettudományok, a családok irányába és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) jelenlegi stratégiájának erősítése – részletezte a miniszter.

Zsigmond Gábor a további feladatairól szólva azt mondta,

nagyon fontosnak tartja a fiatalokkal való együttműködést, ezért közös képzésekről és tartalomfejlesztésről egyeztetnek többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME).

Hozzátette, az MNMKK készül a mohácsi csata 500. évfordulójára, amely „a nemzeti identitásunk szempontjából egy meghatározó esemény volt”.

– A legfontosabb alap, amire építünk, az a több mint 220 éves közgyűjteményi magyar gondolkodás, ami megadja számunkra a mindennapokban és az előttünk álló döntésekben is a mércét – összegzett Zsigmond Gábor.

Mint megírtuk, feszültségekkel teli hónapok után távozik a közgyűjteményi központ éléről Demeter Szilárd. A központ a jelek szerint átalakul, de kérdéses, a tagintézmények irányítására ez hogyan hat majd.

Hankó Balázs korábban elmondta, hogy Demeter a következő időszakban a Magyar Kultúráért Alapítvány elnökeként és miniszterelnöki biztosként, a kulturális nemzetépítésért felelősként, a közgyűjteményi terület mellett a teljes magyar kultúra nemzetépítő és nemzeterősítő szerepét fogja biztosítani. Kiemelte, Demeter munkájával a minisztérium meg volt elégedve, hiszen „kiváló feladatot végzett” és az új munkakör egy „kibővült feladatkört” jelent majd. A fejlemények és a minisztérium álláspontja ellentmondásosnak tűnhetnek az elmúlt hónapok történéseinek fényében, az erről szóló cikkünk ezen a linken található.