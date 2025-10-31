A kulturális nemzetépítésért felel majd Demeter Szilárd, közzétették a feladatait

Magyar Közlöny;miniszterelnöki biztos;Demeter Szilárd;Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ;

2025-10-31 09:31:00 CET

November 1-től Orbán Viktor a kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztossá nevezi ki Demeter Szilárdot – derül ki a Magyar Közlönyből. Csütörtökön elsőként az Index számolt be arról, hogy Demeter távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről, és nemzeti kultúráért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkáját.

A Magyar Közlönyben közzétett dokumentumban az áll, Demeter Szilárd miniszterelnöki biztosként

kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját, ezzel összefüggésben koordinálja a kulturális, az oktatási, a tudományos és a technológiai szféra együttműködését,

javaslatokat készít a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében, ideértve az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását,

javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén, valamint koordinálja ezeket,

és a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét, valamint javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.

Tevékenységét a miniszterelnök irányítja, titkárság nem segíti.

A fejlesztés címén létrehozott és központosított múzeumi rendszert, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot övező problémákról – alacsony fizetések, magas fluktuáció, kockázatos napi működés, forráshiány – korábban lapunk is beszámolt, ezekkel számos cikkünkben foglalkoztunk: