A kulturális nemzetépítésért felel majd Demeter Szilárd, közzétették a feladatait

November 1-től Orbán Viktor a kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztossá nevezi ki Demeter Szilárdot – derül ki a Magyar Közlönyből. Csütörtökön elsőként az Index számolt be arról, hogy Demeter távozik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről, és nemzeti kultúráért felelős miniszterelnöki biztosként folytatja a munkáját.
A Magyar Közlönyben közzétett dokumentumban az áll, Demeter Szilárd miniszterelnöki biztosként
kidolgozza a kulturális nemzetépítés átfogó kormányzati stratégiáját, ezzel összefüggésben koordinálja a kulturális, az oktatási, a tudományos és a technológiai szféra együttműködését,
javaslatokat készít a nemzeti digitális kulturális ökoszisztéma kiépítése és a magyar tartalomgyártás ösztönzése érdekében, ideértve az archívumok, a tudásplatformok, a streamingrendszerek és a mesterségesintelligencia-alapú fejlesztések támogatását,
javaslatot tesz a nemzeti identitást erősítő programok megvalósítására az oktatás, a média és a közösségi terek területén, valamint koordinálja ezeket,
és a kulturális nemzetépítés mérhetősége érdekében kidolgozza a kulturális teljesítmény értékelési rendszerét, valamint javaslatot dolgoz ki egy nemzeti kulturális tudásközpont létrehozása és működtetése céljából.
Tevékenységét a miniszterelnök irányítja, titkárság nem segíti.Demeter Szilárd távozik Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ éléről
