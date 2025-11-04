Tánc, mese és erdélyi varázslat

színház;tánc;

Minden korosztályt megcélozva tizenhét előadást tart repertoáron a Fitos Dezső Társulat, amely tegnap kiállítással nyitotta meg új évadát a Fonó Budai Zeneházban.

Egy képzeletbeli vonatra szállva megismerhetjük Királyföld mesés vidékeit: a Mezőséget, Kalotaszeget, Bihar, Székelyföld, Csík, Gyimes és Moldva kincseit. A Transylvania Express névre keresztelt vonat valójában a Fitos Dezső Társulat új előadása, amelyet szeptember 21-én a Nemzeti Táncszínházban mutattak be. A koreográfiát a társulat két Harangozó-díjas vezetője, az örökös aranysarkantyús Fitos Dezső és örökös aranygyöngyös felesége, Kocsis Enikő készítette. Az előadásban a magyar mellett a cigány, a szász, a zsidó és a román nemzetiségek zenéi, dalai és táncai is megjelennek, képviselve a gazdag erdélyi folklórkincset. Kortárs táncszínház – autentikus néptáncokkal és viseletekkel.

A társulat évadnyitójaként hétfőn avatták fel a Transylvania Expresshez kapcsolódó, Határtalanul című kiállítást a Fonó Budai Zeneházban, ahol a társulat előadásai készülnek. Papp Kornél fotóművész a Magyar Vasúttörténeti Parkban örökítette meg a népviseletbe öltözött táncosokat, képeken továbbmesélve az utazást, amelynek állomásait egy kalotaszentkirályi és egy moldvai viselet is jelzi. Ahogy Transylvania Expressnek, úgy e kiállításnak is Kányádi Sándor Előhang című verséből választottak mottót: „vannak vidékek gyönyörű / tájak ahol a keserű / számban édessé ízesül”. A kiállításon más viseletek és jelmezek a társulat további előadásaihoz kapcsolódnak, ilyen például egy Luca-napi boszorkányjelmez.

A Fitos Dezső Társulat 2022-ben vált hivatásossá, így joggal állítható, hogy Magyarország legfiatalabb hivatásos táncegyüttese, nyolc párossal. A múltja ugyanakkor 2007-ig nyúlik vissza, több táncos generációt is kinevelt már. A társulat egyedülálló a tehetséggondozásban: három különböző városban működő csoportjaikban (győri Lippentő Táncegyüttes, Szentendre Táncegyüttes, Budapest – Fonó tánccsoportok) évtizedek óta már több ezer gyerek tanulhat, választhatja akár hivatásul a néptáncot.

A társulat előadásaival minden generációt megszólítanak, tavaly a babaszínházi műfajt is beemelték a néptáncpalettára. – Kicsik vagyunk, de nagyon sokszínű a társulat. Dezsővel feltettük az életünket arra, hogy olyan előadásokat készítsünk, amelyekkel minden korosztályt tudunk érni – mesélte az évadnyitó sajtótájékoztatón Kocsis Enikő. – Tavaly egy babaszínházi előadást hoztunk létre: a Nemzeti Táncszínházban látható Tündérhinta nem ringató foglalkozás, hanem a legkisebbeknek, 0-tól 4 éves korig szóló színházi nevelés. Ezt a jövő évben szeretnénk egy másik előadással bővíteni. A Nemzeti Táncszínház felkérésére gyerekelőadással is készülünk a jövő évre, de a kamaszoknak is készült már előadásunk. A Kamaszodók – Élet a falakon túl olyan kortárs költők verseire épül, mint Andrássy Réka, Ágai Ágnes, Krusovszky Dénes, Lackfi János és Mile Zsigmond Zsolt. Az előadás a kamaszok olyan lélektani változásait járja körbe, amit a leválás, a gyermek és a felnőttkor közötti átmeneti időszakban megtapasztalnak. Az előadás elkészítéséhez Szécsi Judit gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szaktanácsait kértük ki, ahogy a Transylvania Express megalkotásánál azok a kutatóbarátaink segítettek, akik az erdélyi kultúrát a legmélyebben ismerik. Dezsővel sokat jártunk Erdélybe, egyik otthonunk az erdélyi kultúra, nagyon szeretünk odajárni a mai napig.

Kocsis Enikő elmondta még: tizenhárom év után újra fellép táncosként a Bernarda Balladában és szintén újra a repertoárba kerül nagysikerű előadásuk, a Tántorgók – a hazát elhagyók emlékére is a Hagyományok Házában, amelyet a 250 éves Amerikát ünnepelve jövőre New Yorkban is bemutatnak egy amerikai turné keretében.

A Fitos Dezső Társulatot számos nagyprodukcióba hívják: október elején a 403. billentyű című Presser-koncerten voltak közreműködők, december 28-án ugyancsak az MVM Dome-ban lépnek fel, a Dohnányi zenekarral közös ünnepi koncerten. Az adventi időszakra a Karácsonyi álom – a fény meséje című előadást kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlják, gyerektáncház-sorozatukat a jeles napokra felfűzve (pásztorünnep, Márton-nap, adventi készülődés) minden hónapban a Fonó Budai Zeneházban tartják.