Donáth Anna az Iványiék elleni vádemelésről: Egyedül arra tudok gondolni, hogy ellenzéki figyelemelterelésre volt szükség

vádemelés;Iványi Gábor;Donáth Anna;

2025-11-03 18:51:00 CET

Donáth nem tudja ellene hány év szabadságvesztést kért az ügyészség, de ő leginkább felfüggesztett börtönbüntetésre számít.

- Csak azt nem értem, miért pont most emeltek vádat. Egyedül arra tudok gondolni, hogy ellenzéki figyelemelterelésre volt szükség – mondta lapunknak hétfő este Donáth Anna, a Momentum volt elnöke. Donáth szerint politikai okokból melegítették fel az ellenzéki szereplők ellen indult eljárást, hogy eltereljék a figyelmet a kormány számára kellemetlen témákról, mint a Szőlő utca, gyermekvédelem, vagy akár Magyar Péter. Donáth nem tudja ellene hány év szabadságvesztést kért az ügyészség, de ő leginkább felfüggesztett börtönbüntetésre számít. Mint azonban a Népszavának hozzátette:

„Aki Iványi Gábort börtönbe küldené, az jó ember nem lehet!”

Donáthot azután kerestük, hogy az ügyészség hétfőn vádat emelt Iványi Gábor lelkész, valamint több ismert politikus, köztük Gurmai Zita, Donáth Anna, Szél Bernadett és Herényi Károly ellen. A vád szerint a MET központjánál tartott, előre be nem jelentett NAV-kutatást próbálták megakadályozni. A vádirat úgy fogalmaz, hogy Iványi felhívására a jelenlévők testükkel próbálták áttörni a pénzügyőrök sorfalát, ezzel akadályozva a hatóság jogszerű eljárását.

Az ügyészség Iványival szemben akár öttől, tíz évig terjedő-, a többiek esetében kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést is kérhetett, ami mint azóta közölték a kért büntetés egyelőre „nem publikus.”

Iványi Gábor Ukrajnából reagálva, Donáth-hoz hasonlóan foglmazott a 24.hu-nak: „Nem tudtam, hogy vádat emeltek ellenem, de várható volt, hogy ezt fogják csinálni a választások előtt, ha úgy ítélik meg, hogy az ellenzék dolgozik, és ettől remélnek majd szavazatokat. De ez egy öngól volt a részükről.”