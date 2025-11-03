Orbán Viktor azonnali vizsgálatot rendelt el a Tisza adatszivárgásának ügyében

vizsgálat;Orbán Viktor;nemzetbiztonság;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-03 17:52:00 CET

A kormányfő szerint az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. „A viccnek is van határa” – reagált a miniszterelnök szavaira a Tisza Párt elnöke.

– Tegnap este súlyos botrány rázta meg a magyar közéletet. 200 ezer honfitársunk személyes adatai, az ő hozzájárulások nélkül kikerültek az internetre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában. A kormányfő ezzel arra utalt, hogy a kormánypárti Magyar Nemzet vasárnap este arról számolt be: hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz, valamint „több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista”.

Orbán Viktor most kijelentette, jelenleg azt tudni biztosan, hogy az adatokat a Tisza Párt gyűjtötte össze.

– Összehívtam a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, megállapítottuk az adatbázis elemzése alapján, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. Azt is megállapítottuk, hogy a személyes adatok ukrán kézre kerülése súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent

– fogalmazott a miniszterelnök. Ezért – hangsúlyozta –

az ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását rendelte el.

A kormányfő közösségi oldalán megjelent videóból az is kiderült, hogy az egyeztetésen jelen volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter is.

„A viccnek is van határa” – reagált Magyar Péter a miniszterelnök bejelentésére. A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán azt üzente,

„ha jól értem, önök külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöretik a Tisza Párt applikációját, aminek eredményeként rengeteg magyar ember személyes adatai nyilvánosságra kerülnek, majd még Ön rendel el nemzetbiztonsági vizsgálatot”.

Egyébként amikor az orosz titkosszolgálat hekkerei ki-be járkáltak a Külügyminisztérium szerverein és a legérzékenyebb adatokat is ellopták, akkor miért nem volt nemzetbiztonsági vizsgálat? – érdeklődött a politikus, megjegyezve, hogy a kérdése költői.

Magyar Péter korábban arról számolt be, a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hackerek, akik mögött szerinte nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Hozzátette, a támadóknak egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort. Később közölte, a rendelkezésre álló információk alapján szó sincs adatszivárgásról, hanem ártó szándékú támadás történt. Bejelentette, hogy megváltozik az egyéni jelöltjeik kiválasztásai folyamata is, e szerint

november 17-én a képviselőjelöltjeiket mutatják be,

november 23-án és 24-én kerítenek sort az első körös szavazásra a „közösségük tagjainak” részvételével,

a második körös szavazást, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között tartják,

november 30-án pedig bejelentést tesznek „a 106 bátor rendszerváltó” képviselőjelöltről.

A szavazást a Tisza Világ applikáció helyett a tavaszi, több mint 1,1 millió szavazattal zárult Nemzet Hangja kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon tartják.