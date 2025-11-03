Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt vádat emeltek Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ellen

Herényi Károly;Iványi Gábor;Központi Nyomozó Főügyészség;Gurmai Zita;Szél Bernadett;hivatalos személy elleni erőszak;Donáth Anna;

2025-11-03 16:44:00 CET

Az ügyészség szerint az nem publikus, hogy milyen büntetést kértek rájuk.

Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek vádat Iványi Gábor, Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselő, valamint két társuk ellen – írja hétfői közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

Az ügyészség felidézi, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban a nyomozó hatóság tagjai 2022 februárjában egy egyesület központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek.

A közleményben az áll, „a pénzügyőrök arra vonatkozó tájékoztatása ellenére, hogy az eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe. A tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében. A vádirat szerint Iványi Gábor felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat Iványi Gábor testével áttörjék. Ezen erőszakos magatartás jogszerű eljárásukban akadályozta a pénzügyőröket, de a kutatást nem tudta meghiúsítani”.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hétfőn hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Iványi Gábor esetében csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette miatt.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24.hu üggyel kapcsolatos megkeresésére azt mondta, nem publikus, hogy az ügyészség milyen büntetést kért a vádlottakra. Közölte, a csoport vezetője, azaz Iványi Gábor esetében 5-10 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele ennek a bűncselekménynek, míg társai esetében 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.

Iványi Gábor tavaly márciusban lapunknak elmondta, alaptalannak tartja a gyanúsítást, nem is tett vallomást az ügyben.