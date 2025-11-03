Iványi Gábor kijevi útra indult egy élelmiszer-adománnyal, Robert Brovdinak is ki akarja fejezni a nagyrabecsülését

támogatás;Ukrajna;adomány;élelmiszer;Iványi Gábor;orosz-ukrán háború;Robert Brovdi;

2025-11-03 13:52:00 CET

„Magyarország felfoghatatlan és elfogadhatatlan módon az orosz propaganda szolgálatába szegődött” – írja a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze.

Nem maradhatunk csendben ebben a szégyenteljes mérgező légkörben. Kikérjük magunknak, hogy háborúpártinak nevezzenek bennünket éppen azok, akik nemtelen szellemi gerillaharcot folytatnak Oroszország mellett az Európai Unióval és hazánk bel- és külpolitikai érdekeivel szemben – jelentette be egy lapunkhoz eljuttatott közleményben Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze, hogy három járművel úton vannak Kijev felé, egy felajánlott anyagiakból vásárolt élelmiszeradománnyal és azzal a szándékkal, hogy Skirják Krisztiánnak és Bródi Róbertnek, a magyar kormányközeli sajtó által igazságtalanul támadott hazafiaknak nagyrabecsülésünket és szeretetünket kifejezésre juttathassuk.

Skirják Krisztián Ukrajnai Magyarok nevű Facebook-csoport egyik arca, azzal került az Orbán-kormány propagandájának a célkeresztjébe, hogy feltűnt a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter és Rácz András Oroszország-szakértő mellett. Az ungvári születésű Robert Brovdi (Bródi Róbert) az ukrán drónflotta parancsnoka, akit az Orbán-kormány kitiltott Magyarországról és a schengeni övezetből az Oroszországból induló Barátság kőolajvezeték létesítményeire mért légicsapások miatt. Ő az a Robert Brovdi, aki néha magyarul, a „Ruszkik, haza!” fordulattal száll szembe az agresszor Oroszországgal, de így üdvözölte Magyarországot másfél hete, október 23-án, az 1956-os forradalom kitörésének az évfordulóján.

Kettejük védelmében Iványi Gábor a következőket írta: „Az Ukrajnával kapcsolatos megállapodásokat megszegve Oroszország gyilkos háborút indított Ukrajna ellen. Minden tisztességes nép (s köztük Európa valamennyi állama) a megtámadott mellé állt, kivéve Magyarországot, amely felfoghatatlan és elfogadhatatlan módon az orosz propaganda szolgálatába szegődött. Ennek egyik átlátszó és képmutató formája (amihez Orbán Viktor a pápa áldását is kérte) a békepropaganda. Sokan elfelejtik, hogy ugyanígy a béke melletti kiállás volt a hidegháború idején a szovjet hadi taktika egyik eleme, és még a kisdobosok és az úttörők is ennek érdekében gyűjtötték a papírt meg a fémet. A történelem minden szempontból ismétli önmagát, de

a Magyarország vezetését jelenleg markukban tartók kreált vakságot produkálnak. Jól tudjuk, hogy az emelt árú üzemanyag és gáz vásárlása nem azért elkerülhetetlen, mert Magyarországnak nincs tengere.

Ez a gazdasági akció alig rejtetten az orosz háborús szörnytett finanszírozását segíti” – hangzik a MET vezető lekésznek a közleménye, nyilvánvaló célzásként arra, hogy bár a magyar kabinet a körömszakadtáig ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz, az érvei nagyrészt hamisak. Azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára az orosz hadsereg egységei 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát, Magyarország 9,1 milliárd forintot utalt Oroszországnak a kőolajért és a földgázért. Ennek a pénznek a jelentős részét a Kreml az Ukrajna ellen agresszorként indított háborúra fordíthatja.

Eközben az Orbán-kormány kis túlzással a Putyin-rezsim érdekeit képviselő az Európai Unióban és most már az Egyesült Államokkal szemben is, nem mellesleg pedig akadályozza Ukrajna EU-integrációját.

„Ezért vagyunk most úton, hogy a kormánypárti sajtó által támadott Skirják Krisztiánnak, és ha lehet, Bródi Róbertnek elismerésünket és szeretetünket fejezhessük ki, és sokadik alkalommal az eme külön célra adományozott anyagiakból segélyt vigyünk Ukrajna háború sújtotta Kijev közeli területeire” – zárul Iványi Gábor közleménye.