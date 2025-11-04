Meccs közben összeesett és meghalt a szerb élvonalbeli futballcsapat, a Radnički vezetőedzője

Szerbia;futball;halál;vezetőedző;

2025-11-04 07:07:00 CET

Mladen Žižovićot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a klub színeiben a kispadon.

Mérkőzés közben összeesett, a kórházba szállítás közben elhunyt Mladen Žižović, a szerb élvonalban szereplő kragujevaci Radnički 1923 labdarúgócsapatának 45 éves vezetőedzője.

A vajdasági Szabad Magyar Szó azt írja, Mladen Žižović hétfő este, a bajnokság 14. fordulójában a Mladost-Radnički meccs első félidejének 22. percében lett rosszul. Bár a stadionban sikerült újraéleszteni, a kórházba vezető úton a szervezete felmondta a szolgálatot. Ekkor a csapata egy 9. és egy 14. percben szerzett góllal vezetett a lučani Mladost otthonában.

A találkozó folytatódott, a 41. percben azonban, amikor a két csapat játékosai értesültek a tragédiáról, a játékvezető lefújta a mérkőzést.

