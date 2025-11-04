Egyesült Államok;Dick Cheney;alelnök;halál;Republikánus Párt;

2025-11-04 13:05:00 CET

A tekintélyes republikánus politikus, volt amerikai alelnök, az Egyesült Államok terror elleni harcának értelmi szerzője és vezéralakja 84 éves volt.

84 éves korában meghalt Dick Cheney az Egyesült Államok alelnöke, George W. Bush elnöksége alatt. Egykori védelmi volt az Egyesült Államok terrorizmus elleni harcának az értelmi szerzője, a valaha volt legbefolyásosabb alelnöknek tartják.

Dick Cheney 1941. január 30-án született a nebraskai Lincolnban. 1989 és 1993 között ő volt az idősebbik George Bush elnök védelmi minisztere, a Pentagon első embereként vetzényelt az 19981-rs kuvaiti háborút, aztán 2001-ben az ifjabbik George Bush alelnökévé avanzsált. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás idején ő volt az, aki a Fehér Házban is tartózkodott, bevallása szerint ekkor szánta el magát arra, hogy kíméletlen harcot hirdet a terrorizmus ellen, amelynek a következő tíz év alatt szinte mindent alárendelt, az Egyesült Államok 2001-ben Afganisztánt, aztán 2003-ban Irakot is megtámadta.

Szív- és érrendszeri problémái szinte az egész életében át elkísérték, öt szívrohama volt, 2012-ben szívátültetésen esett át.

Visszavonulása után Dick Cheney a politikai alakulata, a Republikánus Párt egyik fő belső kritikusa lett, főleg Donald Trump feltűnése után. Rendkívül élesen bírálta republikánusokat a jelenlegi amerikai elnök allűrjei így a 2021. január 6-i támadás miatt is. Ez egészen addig fajult, hogy a 2024--es elnökválasztás előtt demokrata alelnökjelöltet, Kamala Harrist támogatta. Lánya, Liz Cheney Donald Trump egyik kitartó belső kritikusának számít.