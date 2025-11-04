84 éves korában meghalt Dick Cheney az Egyesült Államok alelnöke, George W. Bush elnöksége alatt. Egykori védelmi volt az Egyesült Államok terrorizmus elleni harcának az értelmi szerzője, a valaha volt legbefolyásosabb alelnöknek tartják.
Dick Cheney 1941. január 30-án született a nebraskai Lincolnban. 1989 és 1993 között ő volt az idősebbik George Bush elnök védelmi minisztere, a Pentagon első embereként vetzényelt az 19981-rs kuvaiti háborút, aztán 2001-ben az ifjabbik George Bush alelnökévé avanzsált. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás idején ő volt az, aki a Fehér Házban is tartózkodott, bevallása szerint ekkor szánta el magát arra, hogy kíméletlen harcot hirdet a terrorizmus ellen, amelynek a következő tíz év alatt szinte mindent alárendelt, az Egyesült Államok 2001-ben Afganisztánt, aztán 2003-ban Irakot is megtámadta.
Szív- és érrendszeri problémái szinte az egész életében át elkísérték, öt szívrohama volt, 2012-ben szívátültetésen esett át.
Visszavonulása után Dick Cheney a politikai alakulata, a Republikánus Párt egyik fő belső kritikusa lett, főleg Donald Trump feltűnése után. Rendkívül élesen bírálta republikánusokat a jelenlegi amerikai elnök allűrjei így a 2021. január 6-i támadás miatt is. Ez egészen addig fajult, hogy a 2024--es elnökválasztás előtt demokrata alelnökjelöltet, Kamala Harrist támogatta. Lánya, Liz Cheney Donald Trump egyik kitartó belső kritikusának számít.