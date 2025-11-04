Megszólalt a K&H, miután Orbán Viktor azzal vádolta a bankot, hogy beállt a Tisza Párt mögé

Orbán Viktor;bankok;K&H Bank;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-04 16:05:00 CET

A K&H független pénzintézet, politikai véleményt soha, semmilyen esetben nem nyilvánít – tisztázta a bank kedden. Magyar Péter is reagált a miniszterelnök vádjaira, szerinte „teljes a káosz az orbáni propagandában”.

„November 3-án hétfőn és november 4-én kedden több magyar médium is tévesen interpretálta Németh Dávid, a K&H vezető elemzőjének hétfői sajtótájékoztatón ismertetett makrogazdasági helyzetértékelését. Éppen ezért a K&H a félreértések elkerülése végett megismétli állásfoglalását” – olvasható a K&H Bank Zrt. lapunkhoz is eljuttatott keddi közleményében.

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor ma reggel a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében kijelentette: „Tegnap óta világos, a nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé.” A miniszterelnök ezzel Németh Dávidot, K&H vezető elemzőjét támadta, aki hétfőn, egy sajtóbeszélgetésen arról beszélt, hogy a Tisza Párt esetleges győzelme rövidtávon kedvező gazdasági folyamatokat indíthat el, hasonlóan ahhoz, amit Donald Tusk lengyel miniszterelnök győzelme után Lengyelországban is láthattunk.

„Leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon” – tette hozzá posztjában Orbán Viktor.

A K&H állásfoglalást adott ki, melyben tisztázta: „Németh Dávid hétfőn arról beszélt, hogy költségvetés 2024-ben még jó helyzetben volt, az elsődleges – kamatkiadások nélküli – egyenleg ugyanis egyensúlyt mutatott. A jelenlegi kilátások alapján 2026 végére azonban a GDP 2-2,5 százalékára növekedhet az elsődleges hiány, a 3,5 százalékos kamatkiadásokkal együtt a teljes deficit már 6 százalék lenne, abban az esetben, ha nem történnek intézkedések. Amennyiben ezek elmaradnak, akkor a hitelminősítő intézetek leronthatják a magyar osztályzatot.” Majd Orbán Viktor és a Tisza Párt nevének említése nélkül kitértek a miniszterelnök azon vádjára is, hogy beszálltak volna a kampányba.

„A K&H független pénzintézetként kiemelten hangsúlyozza, hogy bármelyik politikai erő nyeri meg a jövő áprilisi országgyűlési választásokat, a kedvezőtlenebb hitelminősítés elkerülése érdekében lehet szükség a kiigazításokra”

– szögezték le. Hozzátették, Németh Dávid a sajtótájékoztatón pusztán példákat említett arra, hogy milyen lépések jöhetnek szóba az egyensúly helyreállítása érdekében. A bank állásfoglalását azzal zárta:

„A K&H független pénzintézet, ennek megfelelően a működésének és üzletpolitikájának alapvetése, egyben szerves része, hogy szigorúan csakis és kizárólag üzleti, valamint gazdasági eseményeket, változásokat kommentál, ez pedig egyben azt is jelenti: politikai véleményt soha, semmilyen esetben nem nyilvánít.”

Magyar Péter is cáfolja Orbán Viktor vádjait

Kedden Magyar Péter is reagált a kormányfő vádjaira. „Teljes a káosz az orbáni propagandában: egyszerre vádolnak minket azzal, hogy a nemzetközi pénzügyi köröket szolgálnánk ki és azzal, hogy megszüntetnénk a multinacionális cégek túlzott kedvezményeit. Mindkettő természetesen nem lehet igaz” – írta a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán.

Azt ígérte, hogy ha kormányra kerülnek, gazdaságpolitikájának nyertesei a magyar tulajdonú kis- és középvállalatok és a családi vállalkozások lesznek. „Mi nem a NER oligarcháit és a multinacionális nagyvállalatokat, hanem a magyar vállalkozásokat és ezzel a magyar munkavállalókat fogjuk támogatni” – húzta alá Magyar Péter.