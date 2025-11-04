Semjén Zsolt: Vérlázító botrány, ami a Szőlő utcában történt

Nagy Feró;Kossuth-díj;Semjén Zsolt;Igazságügyi Bizottság;Szőlő utca;Hilarion;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

A miniszterelnök-helyettes kedden a parlament igazságügyi bizottsága előtt „infernális figurának” nevezte Juhász Péter Pált, a Budapesti Javítóintézet letartóztatott egykori igazgatóját. Botránynak tartja, hogy „egy évtizeden keresztül ezt a figurát nem tudták börtönbe juttatni”, Nagy Feró Kossuth-díját viszont akkor sem vonná vissza, ha garázdaságért elítélnék.

„Az, hogy prostituáltakat futtatnak bármilyen intézményben, és ez az ember ott lehet több mint egy évtizede, ez egy vérlázító botrány” – jelentette ki Semjén Zsolt kedden a parlament igazságügyi bizottságának meghallgatásán Juhász Péter Pálról, a Szőlő utcai javítóintézet (Budapesti Javítóintézet) letartóztatott igazgatójáról ellenzéki politikusok kérdéseire reagálva.

A Telex beszámolója szerint a miniszterelnök-helyettes a bizottság előtt „infernális figurának” nevezte Juhász Péter Pált, majd megismételte korábbi állítását, miszerint az ügy kirobbanása előtt soha nem járt a Szőlő utcai intézményben, és a volt javítóintézeti igazgatót sem ismerte. Elmondása szerint az ügyről most is csak felületes ismeretei vannak, amelyek elsősorban a sajtóból származnak.

A KDNP-s politikus enyhe kritikákat is megfogalmazott a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban, és kíváncsi arra, hogyan történhetett meg, hogy nagyon sok ideig futtathatott intézményi fedezés alatt lányokat. Az ügy kezelésével kapcsolatban elmondta, „botrány, hogy egy évtizeden keresztül ezt a figurát nem tudták börtönbe juttatni”. Azt viszont komoly eredménynek tartja, hogy az átvilágítás következtében mostanra előzetesbe került.

Az erre irányuló kérdésre válaszolva Semjén arról is beszélt, hogy „nyilvánvalóan nem ért egyet” Nagy Feró Szőlő utcai ügyben tett kijelentésével, mivel szerinte egyetlen emberi lényt sem lehet tárgyként kezelni. Emiatt önmagában a prostitúcióval sem ért egyet, a prostitúcióra kényszerítéssel pedig végképp, ezzel együtt nem venné vissza a Kossuth-díját. Elmondása szerint az államnak a díjak odaítélésekor azt kell mérlegelni, hogy a díjazott az addig nyújtott teljesítménye alapján méltó-e a díjra, a díjazás utáni tevékenységet pedig az államnak nem kell nyomon követni.

Semjén Zsolt akkor sem venne vissza egy művésztől díjat, ha például garázdaságért elítélnék, amiért egy kocsmában valakinek lekever egy pofont.

A meghallgatáson felmerült Hilarion orosz pátriárka neve, akit volt titkára szexuális zaklatással vádol, és akivel Semjén korábban többször fotózkodott. Azzal védekezett, hogy egyházügyekért felelős miniszterként feladata, hogy minden egyházi vezetővel kapcsolatot tartson, és mindenkivel jó viszonyt ápoljon. Felmerült, hogy a Hilariont zaklatással vádoló George Suzuki azt állította, Semjén és Hilarion többször meglátogatták egymást lakásaikon. Semjén leszögezte, hogy a lakásán soha nem járt ortodox egyházi vezető, és ő is csak egyszer járt Hilarion rezidenciáján, amikor egy zenei bemutatón vett részt a feleségével.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség kedden közölte, hogy hűtlen kezelés bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is meggyanúsította a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség Juhász Péter Pált. E szerint a volt igazgató 56,5 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott a Szőlő utcai javítóintézetnek azzal, hogy munkáltatóként és az általa irányított intézmény három fiatalt valótlanul kitöltött papírokkal és jelenléti ívekkel, tényleges munkavégzés nélkül foglalkoztatott.

Juhász Péter Pált 2025 májusában tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt úgy, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) korábban még bántalmazás miatt jelentette fel. Igazgatói ténykedéséről a volt Tegyesz-vezető, Kuslits Gábor adott egy messzire visszhangzó interjút a Válasz Online-nak, amelyben magas rangú politikusok érintettségét emlegette, és amelyből az úgynevezett Zsolti bácsi-ügy lett. Noha az Orbán-kormány korábban azt hangoztatta, hogy a Szőlő utcai ügyben nem merült fel pedofil bűncselekmények gyanúja, azóta megszólaltak Juhász Péter Pál szexuális visszaéléseinek áldozatai is, elmondásuk szerint pedig a javítóintézeti exigazgató minden jel szerint kiskorú lányokat is futtatott prostituáltként.