A Mandiner listázta a feltört Tisza Világ appból kikerült neveket, Alföldi Róbert pert indít

2025-11-04 17:04:00 CET

A kormánypárti lap az „interneten terjedő adatbázis” alapján elkezdte felsorolni, mely közéleti szerelők, civilek és független újságírók töltötték le az ellenzéki párt adatszivárgással érintett applikációját. Alföldi Róbertről is azt állította a Mandiner, hogy az app felhasználója, a színész-rendező cáfol és jogi lépéseket tesz a lap ellen.

„Bizonyos sajtóorgánumokban megjelent információk szerint az én személyes adataim is szerepelnek azon a listán, ami a Tisza Világ mobilalkalmazást letöltő 200 ezer honfitársunk kiszivárgott adatait tartalmazza” – kezdi kedd délutáni Facebook-bejegyzését Alföldi Róbert.

A színész-rendező a kormánypárti Mandineren kedden megjelent cikkre reagált, amely listázni kezdte azokat az ismert személyeket, értelmiségieket, civileket és független újságírókat, akik az „interneten terjedő adatbázis” szerint regisztrált felhasználói a Tisza Párt nemrégiben feltört applikációjának. Az Orbán Balázs-féle MCC kötelékébe tartozó lap több szempontból is megkérdőjelezhető írásában az ukrán szál sulykolása mellett élcelődően felsorolja, hogy mely független szerkesztőségek mely munkatársai töltötték le a Tisza Világ alkalmazást. (Olvasóinknak ezen a ponton jeleznénk, hogy újságíróként a legtermészetesebb nyomon követni az egyes pártok aktivitását.)

„Nem töltöttem le semmiféle, a Tisza Párthoz köthető mobil applikációt, így az adataim onnan ki sem szivároghattak. De ha meg is tettem volna, semmilyen érvényes jogszabályba nem ütközik, ha bármilyen párt tevékenysége iránt érdeklődöm”

– szögezte le Alföldi Róbert, miután a Mandiner cikkében ezzel szemben azt állította, hogy ő is a tiszás app felhasználói között van. A színész-rendező hozzátette: „Ezt kvázi szenzációként tálalni, illetve negatív színben feltüntetni ellentétes minden jogállami normával az Európai Unióban. Személyes adatokkal visszaélni pedig büntetőjogi kategória.

Az adataimat jogosulatlanul kezelő sajtóorgánum(ok) ellen a szükséges jogi lépéseket megtesszük.”

Magyar Péter is reagált a kormányközeli lap cikkére. „Na, most tényleg elég volt! Orbánék 17 éve titokban listázzák a magyarokat politikai véleményük alapján. Múlt héten feltöretik a politikai ellenfelük adatbázisát, majd sopánkodva nemzetbiztonsági vizsgálatot indítanak. Ma pedig már a propagandájukban (Orbán Balázs házi lapjában) konkrétan a nyilvánosságban listázzák és telefonon zaklatják a magyarokat az illegálisan megszerzett adatok alapján” – írta a Facebook-oldalán.

Még a múlt héten írta meg a kormánypárti Magyar Nemzet, hogy a Tisza Világ applikációjából 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki, köztük olyan személyes adataik, mint a felhasználó nevük, e-mail címük, telefonszámuk, és lakcímük is. Magyar Péter vasárnap egy posztban reagált a történtekre. Nem tagadta a történteket, sőt, a felelősöket is megnevezte, véleménye szerint a kibervédelmi incidens mögött az orosz szolgálatok állnak. „Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort” – vélekedett.

Hétfői videójában a Tisza Párt elnöke elárulta, informatikai rendszereik hónapok óta támadás alatt állnak, melynek legnagyobb részét vissza tudták verni, annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában. Az ellenzék vezére arról is beszélt, hogy a „rendszerváltást követően ennek az ügynek a politikai és nemzetbiztonsági felelősei is a törvény teljes szigorával fognak szembenézni”.

A Tisza Világ applikáció esetén egyébként nem ez volt az első adatszivárgás: még októberben a szintén kormányközeli Index egy Reddit-posztban megosztott linkre hivatkozva azt állította, hogy október 1-jén mintegy 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki. A portál utalt egy ukrán cég, a PettersonApps szerepére is, és hogy az alkalmazás adminjai között egy Miroszlav Tokar nevű ungvári fejlesztő is feltűnik. Mindezeket a Tisza Párt egyértelműen visszautasította, és közölték, erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a most és a korábban kiszivárgott adatok között lehet átfedés.

Orbán Viktor egy Facebook-videóban reagált a történtekre, amelyben súlyos nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette, hogy szerinte ukránok kezelhették magyar állampolgárok adatait. Továbbá összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és az „ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását” rendelte el. Magyar Péter erre úgy reagált: „a viccnek is van határa, a kormány „külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöreti a Tisza Párt applikációját”, és ezek után rendelnek el nemzetbiztonsági vizsgálatot. Azt is felidézte, hogy akkor nem volt vizsgálat, mikor orosz hackerek törték fel a Külügyminisztérium rendszerét.