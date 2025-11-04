Tisza Világ: Orbán ukránozik, Magyar orosz szálat emleget, a NAIH vizsgálatot indított

Fidesz;Orbán Viktor;adatszivárgás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-04 05:45:00 CET

Az ellenzéki párt applikációjából történő adatszivárgás valójában politikailag motivált cselekedet lehetett

„A rettegő hatalom újabb, súlyosan jogszerűtlen lépésre szánta el magát. Tömegesen hozták nyilvánosságra a Tisza Világ applikáció felhasználóinak személyes adatait. A rendelkezésre álló információk alapján szó sincs adatszivárgásról, hanem ártó szándékú támadás történt” – fogalmazott hétfői videójában Magyar Péter.

Még a múlt héten írta meg a kormánypárti Magyar Nemzet, hogy a Tisza Világ applikációjából 200 ezer felhasználó adata szivárgott ki, köztük olyan személyes adataik, mint a felhasználó nevük, e-mail címük, telefonszámuk, és lakcímük is. Magyar Péter vasárnap egy posztban reagált a történtekre. Nem tagadta a történteket, sőt, a felelősöket is megnevezte, véleménye szerint a kibervédelmi incidens mögött az orosz szolgálatok állnak. „Mert egy céljuk van: a magyarok többségi akaratával szemben hatalomban tartani az ő érdekeiket kiszolgáló legfontosabb uniós szövetségesüket, Orbán Viktort.”

A téma érzékenysége miatt egy neve elhallgatását kérő szakértő lapunknak úgy fogalmazott, könnyen lehet, hogy valóban az oroszok állnak a támadások mögött, de biztosan nem tudhatjuk. Mint mondta, az oroszok, pontosabban a titkosszolgálatuk 2016 óta szisztematikusan nyúlnak bele más országok választásaiba. A legszemléletesebb példa a román választás volt, ahol elég sok pénzt áldoztak arra, hogy TikTok videókat készítettek influenszerekkel, befolyásolva ezzel az eredményt.

könnyen lehet, hogy valóban az oroszok állnak a támadások mögött, de biztosan nem tudhatjuk.

Mint mondta, az oroszok, pontosabban a titkosszolgálatuk 2016 óta szisztematikusan nyúlnak bele más országok választásaiba. A legszemléletesebb példa a román választás volt, ahol elég sok pénzt áldoztak arra, hogy TikTok videókat készítettek influenszerekkel, befolyásolva ezzel az eredményt.

– Egy ilyen adatbázis, amely több mint 40 személyes adatot tartalmaz, egy aranybánya, több ezer dollárért lehetne értékesíteni a dark weben. Tehát egy erre szakosodott bűnözői csoportnak nem éri meg nyilvánossá tenni az adatbázist. Ebben az esetben így nem az értékesítés lehetett a cél, hanem a bizalmatlanság keltése, és akár a választásokba való beavatkozás. Ez erősítheti, hogy az oroszok állhatnak a háttérben, de erre magyarok, sőt bárki képes lehet, nem feltétlenül csak az oroszok – magyarázta a Népszavának a szakértő, hozzátéve, van egy oldal, ahol bárki ellenőrizheti, hogy valaha áldozatává vált-e adatszivárgásnak.

Hétfői videójában a Tisza Párt elnöke elárulta, informatikai rendszereik hónapok óta támadás alatt állnak, melynek legnagyobb részét vissza tudták verni, annak ellenére, hogy a biztonsági szakembereik olyan nemzetközi hálózatokkal állnak szemben, amelyek érdekeltek az Orbán-kormány hatalomban tartásában. Az ellenzék vezére arról is beszélt, hogy a „rendszerváltást követően ennek az ügynek a politikai és nemzetbiztonsági felelősei is a törvény teljes szigorával fognak szembenézni”.

A Tisza Világ applikáció esetén egyébként nem ez volt az első adatszivárgás, még októberben a szintén kormányközeli Index egy Reddit posztban megosztott linkre hivatkozva azt állította, hogy október 1-jén mintegy 18 ezer felhasználó személyes adata szivároghatott ki. A portál utalt egy ukrán cég, a PettersonApps szerepére is, és hogy az alkalmazás adminjai között egy Miroszlav Tokar nevű ungvári fejlesztő is feltűnik. Mindezeket a Tisza Párt egyértelműen tagadta, és közölték, erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”.

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a most és a korábban kiszivárgott adatok között lehet átfedés.

– A jelenlegi adatbázisban is felbukkannak ukrán nevek, igaz Miroszlav Tokar pont nem. „– eszögezném ugyanakkor, hogy ez egy excel fálj, ami ugyan nem példa nélküli, de szokatlan, mivel ilyen adatbázisokat inkább nyers fájlként szoktak, más formátumban feltölteni. Viszont így, hogy ez egy sima excel, semmi garancia nincs rá, hogy nem írtak bele plusz sorokat – mondta a szakértő. Hozzátette, a behatolás módszeréről nincsenek információink, de ebben az esetben is előfordulhat, hogy egy belső ember segíthette a folyamatot, vagy egy munkatárs belépési kódján keresztül támadták meg az applikációt kiszolgáló rendszert.

Orbán Viktor egy Facebook-videóban reagált a történtekre, amelyben súlyos nemzetbiztonsági kockázatnak minősítette, hogy szerinte ukránok kezelhették magyar állampolgárok adatait. Továbbá összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat, és az „ügy részleteinek haladéktalan kivizsgálását” rendelte el. Magyar Péter erre úgy reagált: „a viccnek is van határa, a kormány „külföldi szolgálatokkal összejátszva feltöreti a Tisza Párt applikációját”, és ezek után rendelnek el nemzetbiztonsági vizsgálatot. Azt is felidézte, hogy akkor nem volt vizsgálat, mikor orosz hackerek törték fel a Külügyminisztérium rendszerét.

Lapunk megkérdezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH), hogy ezúttal is indít-e vizsgálatot. Válasz szerint „a Hatóság 2025. október 7. napján a hivatkozott cikkek alapján hivatalból hatósági ellenőrzést indított a Tisztelet és Szabadság Párttal szemben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (…) valamint az általános adatvédelmi rendelet foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában. A hatósági ellenőrzés jelenleg folyamatban van. A Hatóság a legfrissebb sajtóhírekben foglaltakat is ezen eljárás keretében vizsgálja.”