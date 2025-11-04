Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor Vlagyimir Putyint támogatja azzal, hogy blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;uniós csatlakozás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-11-04 20:41:00 CET

Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak – jelentette ki az ukrán elnök, aki szerint országa nem kap támogatást a magyar miniszterelnöktől. Orbán Viktor ezt visszautasította, és közölte, hogy Magyarország semmivel sem tartozik Ukrajnának.

Megerősítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök országa szilárd elkötelezettségét az európai integráció mellett kedden, a Euronews uniós hírcsatorna bővítéssel foglalkozó fórumán, egyúttal kijelentette: Orbán Viktor „konkrét támogatást” nyújt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azzal, hogy blokkolja Ukrajna csatlakozási törekvéseit.

„Nem hiszem, hogy nekem bármit fel kellene ajánlanom Orbán Viktornak. (…) Úgy gondolom, Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az egész Európát Oroszországtól védelmező Ukrajnának” – mondta Zelenszkij, hozzátéve, „ebben a háborúban nem kaptunk tőle semmilyen támogatást”.

„Nem szeretnénk, ha Viktor Oroszországot támogatná, mert Ukrajna EU-ba való belépésének megakadályozása egy Viktor által Putyinnak nyújtott konkrét támogatás. Ez egyértelműen nem jó. Ez az én szubjektív véleményem.”

Arra a kérdésre, hogy hajlandó-e helyreállítani az Orbánnal fenntartott kapcsolatát, az ukrán vezető nem akart találgatásokba bocsátkozni a közelgő magyarországi választásokról, és hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem a „személyiségekről” szól. „A túlélésünkért harcolunk… Nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna, vagy legalábbis nem akadályozna minket, ha mi mindent megteszünk a klaszterek megnyitása érdekében” – fogalmazott.

„Remélem, hogy Ukrajna addigra az Európai Unió tagja lesz” – válaszolta Zelenszkij arra a kérdésre, hogy hazája vajon uniós tag lesz-e 2030-ra. „Szerintem ez nem lenne igazságos, mert most háborúban állunk. Úgy gondolom, hogy a háború után Ukrajna teljes jogú tagja lehet az EU-nak” – mondta.

Marta Kos bővítésért felelős biztos ugyanezen a fórumon úgy fogalmazott, „nagyon szeretnénk, ha a magyar miniszterelnök támogatna minket, vagy legalábbis nem blokkolná” Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Mint közölte, Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása érdekében az Európai Bizottság megoldásokat keres.

Fontolgatja, hogy felhatalmazást kérjen-e a vonatkozó munkacsoportokon belüli megbeszélések folytatására anélkül, hogy a tárgyalások minden egyes szakaszához jóváhagyást kellene kérnie a tagállamoktól. Budapestnek el kell fogadnia ezt a felhatalmazást – vélte az uniós biztos, majd kifejtette: Ukrajna és Moldova továbbra is „dolgozik a Brüsszel által követelt reformokon”, hogy felkészüljenek arra a napra, amikor Magyarország reményeik szerint visszavonja vétóját. Egy újságírói kérdésre válaszolva Kos azt mondta: Ukrajnának és Moldovának „nincs szüksége Orbán Viktorra a szükséges reformok végrehajtásához”.

Orbán Viktor szerint Magyarország semmivel sem tartozik Ukrajnának

„Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt”

– reagált Orbán Viktor kedd este a Facebook-oldalán.

„Nézzük hát a tényeket! Ami a támogatásokat illeti: Magyarország fogadta az Ukrajnából érkező menekülteket, több mint 14 millió határátlépés történt Ukrajna felől a háború kezdete óta, 3 ukrán iskolát működtetünk idehaza, sebesült katonák és gyerekek ápolását vállaltuk, több mint tízezer ukrán gyereket táboroztattunk Magyarországon, egészségügyi személyzetet képeztünk ki, iskolákat, óvodákat építettünk újjá Ukrajnában, tavaly mi voltunk Ukrajna legnagyobb gázellátója, mi szállítjuk a legtöbb elektromos áramot” – sorolta a miniszterelnök.

Orbán azt is állította, hogy eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren. „Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit” – tette hozzá. Majd felhívta arra az ukrán elnök figyelmét, hogy az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is. „Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény” – jelezte a kormányfő. Majd azzal folytatta:

„El kell utasítsam azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja.”

Végezetül arra is felhívta Zelenszkij figyelmét, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal. „Ez azt jelenti, hogy bármely tagállamnak szuverén joga támogatni, vagy ellenezni egy új tag felvételét. Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába” – vélekedett Orbán.

Majd megismételte a kormány korábban is hangoztatott álláspontját, miszerint az EU-nak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. „Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.