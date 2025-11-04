Závecz: A Tisza 48, a Fidesz 37 százalékon áll a biztos pártválasztóknál

választás;Fidesz;felmérés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Závecz Research;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-11-04 19:50:00 CET

A közvélemény-kutató október végi felmérése szerint Magyar Péterék pártjának 2,8, a kormánypártoknak pedig 2,3 millió szavazója van. A két nagy párton kívül a Mi Hazánknak, a DK-nak és a Kétfarkú Kutyapártnak van még esélye a parlamentbe jutásra. Összességében a Tisza és a Fidesz is erősödött, de utóbbi szavazói bizakodóbbak.

A nyári hónapokban a Tisza Pártnak 32-ről 33 százalékra, ősszel 35 százalékra nőtt a támogatottsága a választókorú népesség körében. Ez azt jelenti, hogy jelenleg kétmillió nyolcszázezer fő sorakozik fel az ellenzéki párt mögé. A Fidesznek előbb 26-ról 28 százalékra, mostanra 29 százalékra bővült a tábora, így kétmillió háromszázezer támogatója van – derül ki a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A felmérés 1000 fő megkérdezésével készült az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán, telefonos adatfelvételi módszerrel. Az adatfelvétel ideje október 24. és 31. között történt, vagyis már az október 23-i megemlékezések, erődemonstrációk és számháborúk után.

A Závecz szerint az elmúlt hónapokban a választók egyre inkább a Tisza és a Fidesz párharcává alakították a politikai küzdőteret. Míg júniusban a két párt valamelyikére 58 százalék szavazott, a többi pártra együttesen 17 százalék, most viszont a két nagy párt 64 százalékot visz el a teljes népességből, a többiek pedig 14 százalékot.

A biztosan elmenő, pártot választók körében is nagyobb lett a két párt dominanciája: 81-ről 85 százalékra emelkedett, a többieké 18-ról 15 százalékra csökkent. A Mi Hazánk, a DK és a Kétfarkú Kutyapárt június óta nagyjából megtartották a teljes népességen belüli táborukat, de a többi kisebb párt támogatottsága csak néhány tízezer főre tehető, összesen sem haladják meg a 2 százalékot.

A felmérés alapján a Mi Hazánknak 5, Demokratikus Koalíciónak 4, a Kétfarkú Kutyapártnak 3 százalékos a támogatottsága a teljes választóközönségen belül. Rajtuk kívül még a Momentum éri el az 1 százalékot, a pártnélküliek aránya pedig 22 százalék.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Pártnak 48, a Fidesznek 37 százaléka van. A jelenlegi erőviszonyok alapján aktuálisan még három pártnak lenne esélye a parlamentbe jutásra: a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció az aktív szavazók körében 5-5, a Kétfarkú Kutyapárt pedig 4 százalékon áll.

Noha a Tisza Párt egyértelmű fölényben van, a 2026-os parlamenti választással kapcsolatos győzelmi várakozások mégis összességében sokkal szorosabb versenyt feltételeznek. Most a választókorúak 38 százaléka azt gondolja, hogy inkább a Fidesznek van esélye a győzelemre, míg 34 százalék szerint a Tisza fog nyerni. Júniusban majdnem azonosak voltak az adatok – 39 százalék a Fideszt említette várható győztesként, 38 százalék a Tiszát –, időközben nagyobb lett az esélyek latolgatásában bizonytalanok aránya, 21-ről 25 százalékra emelkedett.

A Fidesz szavazói bizakodóbbak, mint a tiszások: előbbiek 88, utóbbiak 77 százaléka reméli, hogy az általa támogatott párt nyeri a jövő évi választást. Mindemellett még egy csoport erősíti a Fidesz feltételezett győzelmi pozícióját, a pártnélkülieké. Körükben 28 százalék a kormánypárt esélyeit látja nagyobbnak, 13 százalék a Tiszáét. A többségük, 57 százalék viszont nem tudott véleményt mondani ebben a kérdésben. Ugyanakkor a többi ellenzéki párt támogatói inkább a Tiszát látják esélyesebbnek: 30 százalékuk az ellenzéki párt győzelmére számít, 22 százalék a kormánypártéra, de körükben is magas, 39 százalék azok aránya, akik inkább nem bocsátkoznak jóslásokba.