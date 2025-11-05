Hilarion volt asszisztense azt állítja, a metropolita rendszeresen lobbizott Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka érdekében

Oroszország;Orbán Viktor;Semjén Zsolt;szankciók;Kirill patriárka;Hilarion;

2025-11-05 12:01:00 CET

De az egykori asszisztens elmondása alapján Hilarion egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral is, gyakori kapcsolatot tartott befolyásos orosz oligarchákkal, akiktől készpénzt kapott.

Hilarion metropolita volt asszisztense, aki szexuális zaklatással vádolta az orosz papot, a Deník N-nek adott interjújában arról beszélt, hogy Hilarion hogyan lobbizott oligarcháknál, valamint Orbán Viktornál és Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások érdekében – vette észre a 444.

Amíg Hilarion Budapesten tartózkodott, az akkori orosz–japán származású asszisztense, George Suzuki kísérte. Ő később elhagyta az országot, és a papot szexuális zaklatással vádolta, vádjait titokban készített felvételekkel támasztotta alá.

A portál összefoglalója szerint az interjúban most Hilarion más tevékenységéről beszélt, eszerint gyakori kapcsolatot tartott befolyásos orosz oligarchákkal, akiktől állítása alapján készpénzt kapott, továbbá kiemelkedő kapcsolatokat ápolt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel.

Elmondása szerint Hilarion nemcsak megbeszélésekre vitte magával a fiatal férfit, hanem orosz oligarchák luxusjachtjaira is, eközben történtek a zaklatások is.

George Suzuki szerint

Hilarion magyarországi tartózkodása alatt egyéni találkozókat folytatott Orbán Viktorral, akivel többek között oxfordi tanulmányai révén ismerkedett meg. Rendszeresen, havonta egyszer találkozott Semjén Zsolttal is. A fiatal asszisztens rendszerint részt vett ezeken a találkozókon.

Magyarország többször is megakadályozta, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be Kirill pátriárka ellen, a cikk alapján Hilarion ezeken a találkozókon Kirill érdekeit lobbizta Semjénnél, Suzuki szerint pedig Hilarion ezt büszkén el is dicsekedte neki.

– Hilarion jelentős szerepet játszott abban, hogy Kirill pátriárkát ne vegyék fel a szankciók listájára

– mondta George Suzuki a Deník N-nek. A volt asszisztens hozzátette, szó esett azokról az oligarchákról is, akik már szerepeltek a szankciós listákon.

– Hilarion például segített nekik magyar állampolgárságot vagy tartózkodási engedélyt szerezni, illetve vállalkozást működtetni, amiért különböző előnyöket kapott. Például befektetésekért vagy a szankciók feloldásáért folytatott lobbitevékenységért. Millió eurók voltak a tét

– fogalmazott. Megjegyezte, ő maga nem hallotta közvetlenül a tárgyalások tartalmát, de szerinte Hilarion gyakran dicsekedett ezekkel neki.

Suzuki szerint a nagy összegű készpénzátadások többsége külföldön zajlott. – Nem vettem közvetlenül részt a tárgyalásokon. Ő szégyellte, hogy a jelenlétemben pénzt kérjen az oligarcháktól. Néhányan adtak neki pénzt, mások nem – mondta a volt asszisztens. Például a Domodedovo repülőtér egykori tulajdonosa, Valery Kogan, aki Izraelben fogadta őt és Hilariont, nem vált „szponzorrá”.

– Tudod, néhány nagyon gazdag ember ezt jótékonyságként értékelte. Hilarion azt mondta nekem, hogy Kirill pátriárka is kap pénzt az oligarcháktól, állítólag azért, hogy tovább ossza. De ő semmit sem oszt szét, mindent megtart. Ezért keresett Hilarion saját szponzorokat – tette hozzá.

Amikor Suzuki először bejelentette Hilarionnak, hogy távozni akar, megfenyegette őt. A volt asszisztens úgy véli, hogy a metropolita a fenyegetések során egy másik munkatársára, Vyacheslav Li-re utalt, aki állítása alapján az orosz hírszerzés, az FSZB alkalmazásában állt.

– A magyar rendőrség az FSZB-vel való együttműködés gyanúja miatt vizsgálta őt. A magyar titkosszolgálatok kihallgatták. Hilarion azzal oldotta meg a problémát, hogy felhívta Semjén miniszterelnök-helyettest. Ezt követően a titkosszolgálatok azonnal békén hagyták

– állította Suzuki. Hozzátette, Li maga többször is beszélt az FSZB-vel való együttműködésről, és úgy fogalmazott, „nem láttam semmilyen írásos dokumentumot, ami ezt megerősítené, de utalt rá. Néha beszélt a témáról.”

A portál cikke szerint Suzukitól származik az a videófelvétel is, amelyen Hilarion látható, ahogy lőgyakorlatozik az FSZB központjában.