Üzenet Donald Trumpnak New York új polgármesterétől: Tekerd fel a hangerőt!

Egyesült Államok;Demokrata Párt;Donald Trump;polgármester választás;New York City;Andrew Cuomo;Zohran Mamdani;

2025-11-06 09:06:00 CET

Magabiztosan nyerte a New York-i polgármester választást a politikai újoncnak számító Zohran Mamdani, aki szocialista demokrataként jóléti programot hirdetett a városban uralkodó megélhetési válság megoldására.

Tekerd fel a hangerőt! – üzent tegnap éjjel New York City újonnan megválasztott polgármestere Donald Trumpnak, utalva az ünneplő tömegre és az elnök tévéfüggő szokására. Zohran Mamdani, a 34 éves ugandai születésű, ám indiai szocialista demokrata fényes győzelmet aratott az USA legnagyobb lélekszámú városának vezetéséért folyó versenyben. Mamdani a leadott szavazatok 50 százalékát szerezte meg, míg mögötte a szintén demokrata színekben induló Andrew Cuomo, New York állam korábbi kormányzója, 41 százalékkal a második helyen végzett. A harmadik helyen a republikánus jelölt, Curtis Sliwa végzett a voksok 7 százalékával, akinek vörös színű barett sapkája a 80-as évek metróvonalain végzett polgárőri szolgálatára emlékeztethette a választókat, már aki emlékezett rá.

Bár Mamdani is a Demokrata Párt színeiben indult, a sikere a liberális párt populista szárnyának térnyerését vetítheti előre, amely fontos fejlemény a saját programját és politikai identitását kereső nagypárt életében.

A New York városában az égbe szökő lakásbérleti árak befagyasztásával, gyors és ingyenes buszközlekedéssel, városi tulajdonú élelmiszerboltokkal, megfizethető bölcsődei és óvodai ellátással kampányoló Mamdani az individualizmus és kapitalista logikára építő amerikai gondolkodásban már-már kommunistának számít. Ennek tetejébe a januárban hivatalba lépő polgármester még muszlim vallású is, amely a szeptemberi 11-i terrortámadást átélt városban versenyhátrányt is jelenthetett volna jelöltek mezőnyében. Cuomo stábja nem is hagyta ki az övön aluli ütést: a mosolygó Mamdanit az összeomló Világkereskedelmi Központ tornyai előtt ábrázolta. Mamdani mindezek tetejébe csak 2018 óta amerikai állampolgár, így egy bevándorló vezetheti a kétszáznál is több nemzetiség által lakott világvárost.

Coumo kampánystábja több milliárdos adományozónak köszönhetően 40 millió dollárt is meghaladó büdzséből gazdálkodhatott, míg Mamdani alig 10 milliót tudott összekalapozni. Ugyanakkor Mamdani mosolygós személyiségével egész pályás letámadást indított a milleniumi és Z generáció által használt TikTok és Instagram közösségi platformokon, ahol a politikai üzenetek közvetlen és szórakoztató formában jutottak el a szavazókhoz. Több mint 2 millió New York-i voksolt tegnap éjjel, amely 1969 óta nem látott választói részvételt jelöl a Nagy Almának is becézett városban. Mamdani meg tudta szólítani a harmincas-negyvenes korosztályhoz tartozó brooklyni középosztályhoz tartozó grafikust éppúgy, mint a -New Yorkon belül is – etnikai sokszínűségéről ismert Queens jemeni vegyesboltosát. A szavazást megelőző jelölti vitákon kiemelt szerepet kapott Mamdani álláspontja a gázai háborúval kapcsolatban. A Demokratikus Szocialista Szövetség tagjaként Izrael-kritikus álláspontot képviselő Mamdani népirtásnak nevezte a Gázában zajló attrocitásokat, ez pedig érzékenyen érinthette a város közel 1 milliós zsidó lakosságát. A szavazás pontos etnikai megoszlása cikkünk írásakor még nem ismert, ám a város zsidó vezetői megosztottak Mamdani sikerét illetően, az ortodox hívők 80 százaléka pedig Cuomóra adta a voksát a helyi beszámolók szerint.

A fiatal, bevándorló hátterű, vállaltan baloldali politikus kritikus tükröt tarthat jelent a Trump-adminisztráció idegenellenes, tömeges deportálásokat végrehajtó politikájával szemben. Az elnök már be is lengette, hogy minden szövetségi finanszírozást megvon a várostól, ha egy „kommunistát” választ meg polgármesterének. Pedig több közös van Trump és Mamdani között, mint elsőre gondolnánk. Mindketten a hagyományos politikai intézményrendszerben csalódott szavazókat szólították meg, a pártok establishmentjéhez képest kívülállók voltak, populista, olykor bombasztikus jelszavakkal kampányoltak, valamint kiválóan használták ki a közösségi média csatornáit üzeneteik célba juttatására. Mamdani a 2016-os demokrata előválasztáson indult vermonti független szenátor, Bernie Sanders és Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő mellé sorakozott fel a Demokrata Párt populista szárnyán. A karizmája nem, az üzenete azonban lemásolható lesz a demokraták számára későbbi kampányokban is.