Nyakon szúrta élettársát egy férfi a józsefvárosi Teleki térnél

Budapest;rendőrség;Józsefváros;késelés;

2025-11-06 08:23:00 CET

A nőt kórházba vitték, a tettes elmenekült a helyszínről.

Szerda este Budapesten, a józsefvárosi Teleki térnél, a Népszínház utca 59. szám előtt egy férfi nyakon szúrt egy nőt, aki a párja lehetett, majd elmenekült. A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is érkeztek – tudta meg a Blikk.

A lap megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK), ahol megerősítették az értesüléseit. A BRFK közölte, „2025. november 5-én, 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van.”