Baleset történt egy vasúti átjárónál Szentmártonkátán, öt ember meghalt

baleset;Pest vármegye;halálos baleset;Szentmártonkáta;

2025-11-05 06:53:00 CET

Intercity vonat és személyautó ütközött, a baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-vel.

Beluzsárné Belicza Andrea elmondta, hogy szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. Hozzátette, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a személyautó a piros jelzés ellenére hajtott-e át a vasúti átjárón.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből – tette hozzá.

A Mávinform kedd este a honlapján azt írta, Szentmártonkátán nem sokkal 21 óra után egy Budapestre tartó Tokaj InterCity a vasúti átjáróban egy személygépjárművel ütközött. „A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – az elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre. A balesetben érintett vonat utasai közül senki sem sérült meg, őket pótlóbuszok szállítják tovább a fővárosba” – áll a közleményben. „Az áldozatok és a sérült hozzátartozóinak együttérzésünket fejezzük ki, a balesetben vétlen mozdonyvezető kollegánkat pedig szolidaritásunkról biztosítjuk” – tette hozzá a MÁV.

A közleményben arról is tájékoztatott, hogy Tápiószecső és Nagykáta között szünetelt a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehetett számítani. Azóta, 4 órára befejezték a baleseti helyszínelést, így a közlés szerint az újszászi vonalon kora reggelig helyreállhat a menetrend.