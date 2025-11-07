New York szíve csücske

Egyesült Államok;Demokrata Párt;Donald Trump;polgármester választás;New York City;Andrew Cuomo;Eric Adams;Zohran Mamdani;

New York városa, a modern kori Alexandria újra kitett magáért. Egy harmincnégy éves, ugandai-indiai fiatalembert, Zohran Mamdanit választotta meg polgármesteréül. Mamdani ráadásul muszlim hitű egy olyan városban, ahol bő húsz éve Mohamed Atta és társai a történelem legnagyobb terror installációját rendezték meg. Zohran – ahogy rajongói nevezik – sikere legalább annyira betudható a magával ragadó kampányának, mint a korábbi városvezetők morális kudarcának.

A jelenlegi polgármester, Eric Adams korrupcióban megaszalódott torz komédiásként tovább rontotta a megtépázott demokrata brandet. Az előválasztáson még demokrata színekben, majd függetlenként rajthoz álló Andrew Cuomo egykori kormányzó egy politikai dinasztia tagjaként zaklatási vádak kereszttüzébe került. A munkások, a szakszervezetek, a fekete és latino kisebbség ügyét évtizedeken át felkaroló Demokrata Párt mára az elitek pártja lett, akik pár éve még fényűző partikon spekuláltak azon, hogy bemehetnek-e biológiai férfiak a női mosdókba vagy sem. New Yorkban eközben elszálltak a lakásbérleti díjak, drága lett az élelmiszer, elavult a tömegközlekedés. Mamdani kampányában amerikai szemmel szocialista utópiát ígért, befagyasztott lakbért, ingyenes buszjáratot, nyomott áron kínált élelmiszereket, óvodai ellátást. A város fiatal lakóinak szíve hamar megdobbant a jóképű srác láttán a szomszédból, aki busszal érkezik a polgármesteri vitára, együtt thai chizik a kínai nyugdíjasokkal és kedvenc étterme egy Kabab King nevű indiai falatozó. Trump elnök persze gonosz manóként elrontotta bulit azzal, hogy forrásokat von el a várostól, ha egy marxistát választ meg vezetőjének. Pedig Mamdani ugyanúgy a populista választ adja a megélhetési válságban lévő városnak, mint Trump Amerikának. Ezúttal csupán nacionalizmus helyett szocialista köpenyben érkezik a megmentő.