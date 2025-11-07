Legtöbben csak a bajban ismerik meg a nőgyógyászukat, a szexuálisan aktív magyar tinédzserek csaknem fele még nem is járt vizsgálaton

egészségügy;Magyarország;nőgyógyászat;tinédzserek;szexuális felvilágosítás;

2025-11-07 05:50:00 CET

Az idősebb korosztályokban se lehet jobb a helyzet.

A szexuálisan aktív tinédzserek csaknem fele (41,2 százalék) még soha nem volt nőgyógyászati vizsgálaton. Az érintett korcsoportból jellemzően csak azok jutnak el a szakrendelésre, akiknek már valamilyen kezelést igénylő panaszuk van – derül ki Lengyel Lívia szakközgazdász, egészségügyi menedzser trendkutatásából. Később se lehet jobb a helyzet, mert az elemzésben hivatkozik egy németországi felmérésre is, ami szerint a 18 és 29 év közötti nők 47 százaléka fordul orvoshoz a terhesség-megelőzéssel kapcsolatos kérdéseivel, nagy többségük beéri azzal, amit az interneten talál.

- Ez azért baj, mert a szexuális élet megkezdése előtt is ajánlott már egy nőgyógyászati vizit – kommentálta a hazai adatot Csermely Gyula szülész-nőgyógyász, az RMC Clinics alapító igazgatója, aki szerint az első vizsgálat egyebek mellett arra jó alkalom, hogy az orvos tájékoztassa páciensét a szexuális élettel járó egészség kockázatokról, a fogamzásgátlás lehetőségeiről. Mindezzel ugyanis megelőzhetőek a nem kívánt terhességek és a szexuális úton terjedő betegségek. Az utóbbival például elég gyakran találkoznak a fiatal pácienseinknél, ráadásul más, komolyabb, például a teherbeesést is nehezítő policisztás ovárium betegséget is találhat a nőgyógyász, vagy

akár egy cukorbetegséget is jelezhet az, ha valakinek gyakran „csak” visszatérő gombás fertőzése van.

Arra a kérdésre, hogy a hozzá forduló kamasz lányok körében milyen gyakran talál szexuális úton terjedő fertőzést, azt felelte: bármit is mondana, az félrevezető lenne. Hiszen éppen az probléma, hogy a nagyon fiatal lányok leginkább csak akkor jönnek csak, amikor már „fáj, folyik, vagy kimaradt a vérzésük”, azaz már valami megoldandó problémájuk van. Olyannal, nemigen lehet találkozni, aki azzal jön, hogy „15 éves vagyok, most kezdtem a szexuális életem, kérem nézzen meg!” Leggyakrabban a pácienseim hozzák el a lányaikat, vagy az unokáikat, akik gyakran 16-17 évesek. Vizsgálat a 18 évesnél fiatalabbaknál csak szülői beleegyezéssel történhet. Ha valaki egyedül jön, attól kérni kell a szülői beleegyező nyilatkozatot, tehát az a legjobb, ha valaki elve az anyukájával, nagymamájával érkezik.

Lengyel Lívia elemzéséből az is kiderül, hogy a fiatal nők párkapcsolataikban is jóval rugalmasabbak a korábbi generációknál: például nem szívesen köteleződnek el, egyidejűleg akár több partnerük is van. Fogamzásgátlásra pedig tabletták helyett inkább az óvszert, illetve a sürgősségi megoldásokat választják.

Magyarországon például a 2000-es évekre a leggyakoribb fogamzásgátlóvá az óvszer vált, míg a hormonális gyógyszerek erősen visszaszorultak.

Egy uniós kutatás szerint minden negyedik megkérdezett azért utasította el a hormontartalmú tablettákat, mert félt a mellékhatásoktól.

Csermely Gyula páciensei közül – mint mondja – csak nagyon kevesen utasítják el a hormonális fogamzásgátlást, és aki így vélekedik, az nem is igen tudja ezt megindokolni. Tapasztalatai szerint gyakran arról van szó, hogy nem ismerik a gyógyszer hatásmechanizmusát, valós veszélyeit, illetve az előnyeit. Természetesen nem mindenkinek írható fel a tabletta, ezért is van előtte szükség orvosi és laborvizsgálatra is.