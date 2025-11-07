Benyújtotta a Kínával kötött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot az Orbán-kormány

Kína;kiadatás;törvényjavaslat;Tuzson Bence;

2025-11-07 12:31:00 CET

A dokumentum három érvet hoz a nemzetközi egyezmény törvénybe iktatása mellett.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter benyújtotta az Orbán-kormány nevében az Országgyűlésnek a Kínával kötött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot – vette észre a 24.hu.

A portál összefoglalója alapján a kormány három érvet hoz a nemzetközi egyezmény jóváhagyása, törvénybe iktatása mellett:

Magyarország számára kiemelt fontosságú a két- és többoldalú igazságügyi kapcsolatok hatékony működése, amely biztosítja a határon átnyúló büntetőügyekben a büntetőjogi igény érvényesítését, az igazságügyi hatóságok hatékony együttműködését.

a nemzetközi bűnügyi együttműködés, különösen a kiadatás, létfontosságú a transznacionális bűncselekmények elleni küzdelemben, mivel biztosítja, hogy az elkövetők ne kerülhessék el az igazságszolgáltatást a határok átlépésével. Erősíti a globális biztonságot és elősegíti a nemzetek közötti bizalmat a jogállamiság fenntartására irányuló közös erőfeszítések révén.

a Magyarország és a Kínai Népköztársaság között létrejött kiadatási szerződés rendelkezései megerősítik a büntetőjogi felelősségre vonás érvényesíthetőségének elvét, biztosítva, hogy az igazságszolgáltatás földrajzi határoktól függetlenül érvényre jusson.

A dokumentumban az áll, „attól az óhajtól vezérelve”, hogy előmozdítsák a hatékony együttműködést, különösen a kiadatási együttműködést, tekintettel a bűncselekmények visszaszorítására a szuverenitás, az egyenlőség és a közös érdekek kölcsönös tiszteletben tartása alapján a felek kiadják a másik fél területén tartózkodó körözött személyeket.

Ugyanakkor a Kínában alkalmazott halálbüntetés, kínzás, illetve a politikai, vallási és etnikai okokból üldözöttek miatt fontos, hogy a kiadatást meg kell tagadni akkor, ha a megkeresett fél

azt a bűncselekményt, amely miatt a kiadatást kérik, politikai bűncselekménynek tekinti vagy már menedékjogot biztosított a kiadni kért személynek;

alapos okkal feltételezi, hogy a körözést faji, nemi, vallási okból adták ki;