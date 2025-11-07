Felmentettek egy helyettes államtitkárt, a háttérben a Mohu mélyrepülése állhat

helyettes államtitkár;Energiaügyi Minisztérium;Mohu Mol;

2025-11-07 15:12:00 CET

A hulladékvisszaváltási rendszert üzemeltető Mohu elég pénzügyi bajban lehet, valószínűleg ennek áldozata Nagy Márta, körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkár.

Felmentették Nagy Mártát, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkárát, írta a csütörtöki Magyar Közlöny. A kormány tájékoztatása szerint a döntést Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatára hozta meg Orbán Viktor. Nagy 2023 óta dolgozott az energiaügyi tárcában.

A döntés hátterében az állhat, hogy a Mohu 2024-ben 50 milliárd forintos hiányt könyvelt el, a helyzet azóta sem javult, pontos számokat nem lehet tudni, de azt igen, hogy az intézményi hulladékgazdálkodás területén a haszonanyagok visszagyűjtési aránya jelentősen visszaesett. Pethő Zsolt, a Mohu vezérigazgatója augusztusban távozott a Mohutól, utódja a Mol pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Simola József lett.

A mostani döntés tovább erősíti a gyanút, miszerint a Mohu pénzügyi vészhelyzetben van, a szervezetnek emellett logisztikai hiányosságokkal is meg kell küzdeniük. Ezek olyan mértékűvé váltak, hogy szeptemberben a Mohu fővárosi hulladékszállítói sztrájkot hirdettek addig, amíg nem javulnak a munkakörülményeik.