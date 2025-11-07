Felmentettek egy helyettes államtitkárt, a háttérben a Mohu mélyrepülése állhat

Felmentették Nagy Mártát, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkárát, írta a csütörtöki Magyar Közlöny. A kormány tájékoztatása szerint a döntést Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatára hozta meg Orbán Viktor. Nagy 2023 óta dolgozott az energiaügyi tárcában.
A döntés hátterében az állhat, hogy a Mohu 2024-ben 50 milliárd forintos hiányt könyvelt el, a helyzet azóta sem javult, pontos számokat nem lehet tudni, de azt igen, hogy az intézményi hulladékgazdálkodás területén a haszonanyagok visszagyűjtési aránya jelentősen visszaesett. Pethő Zsolt, a Mohu vezérigazgatója augusztusban távozott a Mohutól, utódja a Mol pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Simola József lett.Hatalmas bukás lett a Mohu Molból, a hulladékipari cég 50 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet
A mostani döntés tovább erősíti a gyanút, miszerint a Mohu pénzügyi vészhelyzetben van, a szervezetnek emellett logisztikai hiányosságokkal is meg kell küzdeniük. Ezek olyan mértékűvé váltak, hogy szeptemberben a Mohu fővárosi hulladékszállítói sztrájkot hirdettek addig, amíg nem javulnak a munkakörülményeik.Utcán a főváros szemete, a Mohu Budapest hulladékszállítói megunták a hitegetéstVezetőváltás a Mohu élén: a Mol hulladékcégének irányításában már megvalósul a körforgásGuberálók aranykora: a középosztályé helyett inkább a rászorulók öntudatosságát növelte az új palackvisszaváltás