A Mol bírálja az Európai Uniót, kilenc pontban össze is foglalta, hogy a brüsszeli elitnek mit kellene tennie

A magas energiaköltségek, a szabályozás összetettsége és terhe, illetve a széttagolt piacok veszélyeztetik Európa hosszú távú jólétét – erről beszélt Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója az olajcég brüsszeli éves fogadásán. Közleménye szerint a vállalat az ipari versenyképesség helyreállítása érdekében kézzelfogható intézkedéseket vár. Ezeket egy úgynevezett „európai versenyképességi minimumban” foglalták össze kilenc pontban.
Ebben fő gazdaságpolitikai célként az erős cégek vezérelte növekedést, a felülről irányított intézkedések előtt részletes megvalósíthatósági elemzéseket, saját, erős és független finomítókat és vegyipart, több nemzetközi szövetségest, a világszintű éghajlati intézkedéseket jobban figyelembe vevő uniós jogot, észszerű, rugalmas, üzletileg megalapozott és helyi sajátosságokon alapuló célokat és a rendszerek egészére összpontosító szabályokat igényelnek. Sürgetik az energia, a nyers- és kulcsfontosságú anyagok napi ellátásának kiemelt kezelését, az energiaárak, az ügyviteli terhek és az adók csökkentését, a kulcsfontosságú megoldások és fejlesztések támogatását, az európai gyártók védelmét és a „globális valóság” figyelembe vételét is. Cél, hogy az európai gyárak valódi esélyekkel induljanak a világszintű versenyben – szögezte le Bacsa György.Hernádi Zsolt kitart az oroszok mellett, kár, hogy az ellátási nehézségekről és drágulásról szóló érveit nagyrészt azonnal cáfolták
Ha az állításokat hiánylistaként értelmezzük, akkor homályos volta ellenére igen éles kirohanásról van szó a brüsszeli gazdaságpolitika ellen – vélik megfigyelők. Ez alapján a Mol elégedetlen a hasonló panaszokra válaszul 2025 februárjában bemutatott uniós szintű, a nagy ipari érdekképviseletek által akkor óvatosan üdvözölt megállapodással, a Clean Industrial Deallel. Utóbbi – és erre az Európai Bizottság tegnapi energiapolitikai helyzetjelentése is utal – a gyárak követeléseit csakis a határozott környezetvédelmi célok megtartásával, fokozásával véli teljesíthetőnek. További alapfeltétel az Ukrajnát megtámadó oroszokkal folytatott kereskedelem mind teljesebb tilalma is. A „globális valóságra” utaló tanács alapvetően ezeket támadhatja, amit a Mol mellett az Európai Bizottsággal élesen szembehelyezkedő Orbán-kabinet is oszt. Más szakértők szerint az EU nem elsősorban a magas energiaárak miatt maradt le, Magyarország versenyképessége ráadásul uniós sereghajtó.Az Orbán-kormány 9,1 ezer milliárd forintot utalt a Putyin-rezsimnek kőolajért és földgázért az orosz-ukrán háború kitörése óta Az Egyesült Államok konkrét tervet vár, miként válik le Magyarország az orosz kőolajról és földgázról
A miniszterelnök által tegnap a Facebookon megosztott csoportkép tanúsága szerint Orbán Viktort Donald Trumppal folytatandó washingtoni tárgyalásaira Hernádi Zsolt Mol-vezér is elkíséri.Kiszivárgott Orbán Viktor amerikai programja, a küldöttségéből többen is ötcsillagos hotelekben szállnak meg
Pozsony szerint Zágráb késik
A horvát Adria-vezetéket működtető Janaf tovább késik a pozsonyi finomító kikötőből vásárolt olajának felpumpálásával - nyomatékosította tegnap a Mol-hátterű Slovnaft. Bár a korábbi, hasonló vádat a Janaf visszautasította, ez tovább erősíti azt a horvátok és más szakértők által cáfolt Mol-álláspontot, miszerint az Adria nem alkalmas az orosz eredetű Barátság helyett a magyar és a szlovák finomító teljes ellátásának átvételére.