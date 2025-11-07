A Mol bírálja az Európai Uniót, kilenc pontban össze is foglalta, hogy a brüsszeli elitnek mit kellene tennie

Európai Unió;MOL;bírálat;versenyképesség;

2025-11-07 14:55:00 CET

Úgy tűnik, a magyar energiacég elégedetlen a nagy ipari érdekképviseletek által korábban óvatosan üdvözölt megállapodással, a 2025 februárjában bemutatott Clean Industrial Deallel.

A magas energiaköltségek, a szabályozás összetettsége és terhe, illetve a széttagolt piacok veszélyeztetik Európa hosszú távú jólétét – erről beszélt Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója az olajcég brüsszeli éves fogadásán. Közleménye szerint a vállalat az ipari versenyképesség helyreállítása érdekében kézzelfogható intézkedéseket vár. Ezeket egy úgynevezett „európai versenyképességi minimumban” foglalták össze kilenc pontban.

Ebben fő gazdaságpolitikai célként az erős cégek vezérelte növekedést, a felülről irányított intézkedések előtt részletes megvalósíthatósági elemzéseket, saját, erős és független finomítókat és vegyipart, több nemzetközi szövetségest, a világszintű éghajlati intézkedéseket jobban figyelembe vevő uniós jogot, észszerű, rugalmas, üzletileg megalapozott és helyi sajátosságokon alapuló célokat és a rendszerek egészére összpontosító szabályokat igényelnek. Sürgetik az energia, a nyers- és kulcsfontosságú anyagok napi ellátásának kiemelt kezelését, az energiaárak, az ügyviteli terhek és az adók csökkentését, a kulcsfontosságú megoldások és fejlesztések támogatását, az európai gyártók védelmét és a „globális valóság” figyelembe vételét is. Cél, hogy az európai gyárak valódi esélyekkel induljanak a világszintű versenyben – szögezte le Bacsa György.

Ha az állításokat hiánylistaként értelmezzük, akkor homályos volta ellenére igen éles kirohanásról van szó a brüsszeli gazdaságpolitika ellen – vélik megfigyelők. Ez alapján a Mol elégedetlen a hasonló panaszokra válaszul 2025 februárjában bemutatott uniós szintű, a nagy ipari érdekképviseletek által akkor óvatosan üdvözölt megállapodással, a Clean Industrial Deallel. Utóbbi – és erre az Európai Bizottság tegnapi energiapolitikai helyzetjelentése is utal – a gyárak követeléseit csakis a határozott környezetvédelmi célok megtartásával, fokozásával véli teljesíthetőnek. További alapfeltétel az Ukrajnát megtámadó oroszokkal folytatott kereskedelem mind teljesebb tilalma is. A „globális valóságra” utaló tanács alapvetően ezeket támadhatja, amit a Mol mellett az Európai Bizottsággal élesen szembehelyezkedő Orbán-kabinet is oszt. Más szakértők szerint az EU nem elsősorban a magas energiaárak miatt maradt le, Magyarország versenyképessége ráadásul uniós sereghajtó.

A miniszterelnök által tegnap a Facebookon megosztott csoportkép tanúsága szerint Orbán Viktort Donald Trumppal folytatandó washingtoni tárgyalásaira Hernádi Zsolt Mol-vezér is elkíséri.