Számos energiamegállapodásról már tudni, de az oroszellenes szankciók alól az Orbán-kormány várhatóan nem kap mentességet

Orbán-Trump 2025;

2025-11-07 17:25:00 CET

Korábban a Bloomberg nyomán írta meg lapunk is, hogy - bár az orosz energiaszankciók alól Donald Trump bejelentése alapján nem kap mentességet az Orbán-kormány - számos megállapodás van kilátásban a mai találkozóra nézve.

A kiszivárgott információk szerint a kabinet várhatóan 100 millió dollár (33,5 milliárd forint) értékű szerződést ír alá a Westinghouse Electric Co. vállalattal nukleáris fűtőanyag vásárlásáról, melynek értelmében az amerikai cég venné át a jelenleg orosz beszállítótól függő paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátását. Mintegy 200 milliárd forint értékben amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezhet Magyarországra, egy öt évre szóló szerződés keretében, de enne részletei még változhatnak. A Bloomberg szerint továbbá dolgoznak 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzésén is, a megállapodás összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis 6700 milliárd forintot. Ezek megvásárlásáról első körben szándéknyilatkozatot írhatnak alá. Mindemellett a megállapodáscsomag védelmi szerződéseket és egy meg nem nevezett pénzügyi egyezményt is tartalmazhat.