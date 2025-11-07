Donald Trump: Szerinted meg tudja nyerni Ukrajna a háborút? Orbán Viktor: Történhet csoda

Igen, ez igaz – intézte el az amerikai elnök a kérdést. Előtte Orbán Viktor arról beszélt, hogy csak az Egyesült Államok és Magyarország képvisel békepárti álláspontot az orosz-ukrán háborúban.
2025-11-07 18:55:00 CET
Igen, ez igaz – intézte el az amerikai elnök a kérdést. Előtte Orbán Viktor arról beszélt, hogy csak az Egyesült Államok és Magyarország képvisel békepárti álláspontot az orosz-ukrán háborúban.
Meg akarja könnyíteni a védekezést az emberek számára a bukaresti kormány. 2004 óta 27 embert ölt meg medve Romániában, ebből 19-et az utóbbi öt évben.