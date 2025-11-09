500 millió forintos vallásos könnyűzenei pályázati programot indít az Orbán-kormány

Orbán-kormány;támogatás;vallás;könnyűzene;

2025-11-09 08:59:00 CET

A támogatás lehetőséget ad rendezvények szervezésére, kistelepüléseken megvalósuló fellépésekre, hangszerek vásárlására vagy orgonafelújításra.

Félmilliárd forint keretösszegű vallásos könnyűzenei pályázat indul útjára Katalin napján, november 25-én - jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára szombaton Budapesten, a Kárpát-medencei Egyházi Könnyűzenei Ünnepen mondott köszöntőjében.

Závogyán Magdolna az Eiffel Műhelyházban tartott eseményen kiemelte: a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, Soltész Miklóssal, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával szövetkezve elindítanak egy vallásos könnyűzenei pályázatot, 500 millió forintos keretösszeggel.

Mint mondta, a vallásos könnyűzenei támogatás, amelyet Magyarország Kormánya biztosít, lehetőséget ad rendezvények szervezésére, kistelepüléseken megvalósuló fellépésekre, hangszerek vásárlására vagy orgonafelújításra. A pályázati lehetőség egy hónapig áll rendelkezésre, azért, hogy január végéig a pályázatokat elbírálhassák, és februárban már megkössék a szerződéseket. Kitért arra is, hogy 2015-2016-ban központi támogatásoknak köszönhetően elindult a Csoóri Sándor Program, 5 milliárd forinttal, amelyhez már nagyon sok egyházi közösség kapcsolódott. Megemlítette a 2020-22-ben útjára indult Szakkör programot, illetve a Tehetségpaletta Programot, amelynek keretében az elmúlt évben több mint 1200 közösség és 9500 résztvevő mutatta meg tudását, művészetét az anyaországban, valamint a Felvidéken, Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján.

Soltész Miklós államtitkár a többi között arról beszélt, hogy hat éve van módjuk támogatni a dicsőítés misszióját, amelyben mindenkinek megvan a maga szerepe és felelőssége és feladata. – 3660 produkciót, együttest, programot tudtunk az elmúlt hat évben támogatni, ez nagyságrendileg hárommilliárd forintot jelent - mondta, hozzátéve, hogy még ennél is jóval nagyobb dolog az, hogy az elmúlt években bárhová is mentek a Kárpát-medencében, azt tapasztalták, hogy ez a támogatás beérett, sokan látják a jelentőségét. Hozzátette: ezért is gondolták azt, hogy mindezt folytatni kell, a jövőben is támogatni kell a dicsőítő együtteseket abban, hogy az embereknek örömöt szerezhessenek.

A felekezetközi esemény a magyar vallásos gitáros zene, a templomokban, imaházakban rendszeres szolgálatot ellátó zenekarok és zenészek ünnepe volt.

A szombati rendezvényen az Eiffel Műhelyházban mintegy 30 magyarországi és határon túli együttes részt vett.

A gálakoncert előtt kerekasztal-beszélgetéseket tartottak a dicsőítésről és arról, hogy milyen szerepet játszik a szakmai felelősség, minőség a szolgálatban.

A Kárpát-medencei Egyházi Könnyűzenei Ünnep Magyarország Kormánya és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, a Felső-krisztinavárosi Gitáros Együttes és a Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia szervezésében valósult meg.