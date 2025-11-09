Az Egyesült Királyság katonai segítséget nyújt Belgiumnak a drónészlelések után

Nagy-Britannia;Belgium;Egyesült Királyság;drón;katonai segítség;

2025-11-09 18:44:00 CET

Az elmúlt időszakban is több alkalommal sértették meg feltételezhetően orosz drónok a belga légteret.

Az Egyesült Királyság katonai segítséget nyújt Belgium számára, miután több alkalommal is gyanús, feltehetően orosz drónok sértették meg az ország légterét – közölte Sir Richard Knighton brit vezérkari főnök a BBC műsorában. Elmondása szerint belga kollégája a hét elején fordult segítségért Londonhoz, és a brit felszerelés, illetve katonai személyzet már úton van Belgiumba.

A belga főváros, Brüsszel repülőterét csütörtök este ideiglenesen le kellett zárni, miután drónokat észleltek a környéken, de nemrég hasonló jelenségekről számoltak be katonai létesítmények közelében is. A dróntevékenység több NATO-tagállamot érintett az utóbbi időben, zavarokat okozva a légi közlekedésben. Moszkva azonban tagadja, hogy hibrid hadviselést folytatna az Ukrajnával szövetséges országok ellen.

Sir Richard Knighton úgy fogalmazott, nem tudjuk biztosan, hogy Oroszország áll-e a támadások mögött, azonban szerinte valószínű, hogy Moszkva rendelte el azokat. A műsorban kijelentette: Oroszország „jelenleg a legsürgetőbb fenyegetés” Európára nézve, hozzátéve, hogy a Kreml „barbár hadviselést” folytat Ukrajnában, és már több szabotázsakciót, illetve gyilkosságot hajtott végre brit területen is.

A BBC információi szerint az RAF 2. Force Protection Wing egységeit is valószínűleg bevetik Belgiumban. Nem csak Nagy-Britannia segít Belgiumnak: a német védelmi minisztérium pénteken közölte, hogy Brüsszel kérésére szintén támogatni fogja az országot a drónelhárításban.

A csütörtöki drónincidensben egyébként a Brussels Airlines körülbelül háromezer utasa volt érintett, és a légitársaság jelentős anyagi veszteségekről számolt be a járatok törlése és átirányítása miatt. Boris Pistorius német védelmi miniszter és a belga biztonsági szolgálatok szerint Oroszország állhat a támadás hátterében, de Theo Francken belga védelmi miniszter korábban ennél óvatosabban fogalmazott, jelezve, hogy erre egyelőre nincs konkrét bizonyíték.