Orbán Viktor: Donald Trumppal védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt

pénz;Orbán Viktor;EU-s támogatás;Donald Trump;

2025-11-09 14:52:00 CET

A magyar miniszterelnök szerint az amerikaiak a szavukat adták, ő pedig minden ígéretét meg tudja valósítani.

Az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt - jelentette ki a miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva.

Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban tartott találkozója után, a Budapest felé tartó repülőúton szombaton újságírói kérdésekre a megállapodásról hangsúlyozta: ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak”, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni.

A miniszterelnök nagyon fontosnak nevezte, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Hozzátette: – Így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel!.

A miniszterelnök szerint nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben, amely akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené - annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség. Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van”, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A miniszterelnök kiemelte:

– Magyarországnak nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveket nem kell feladni azért, mert Brüsszelből még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzek.

Hozzátette, sem elhalasztani, sem átütemezni nem kell ezeket, mindent meg tudnak valósítani..

Orbán Viktor szerint ezt majd a forint árfolyamán és később a hitelfelvételeknél is lehet látni, de a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója már a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt. "Az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra" - jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva.