Újabb légijáratokat töröl a kedd esti drónészlelések miatt a brüsszeli repülőtér, budapesti járat is érintett

légi közlekedés;Brüsszel;Belgium;drón;Zaventem repülőtér;

2025-11-05 12:28:00 CET

A belga belügyminiszter a nemzetbiztonsági tanács összehívását kérte.

Legkevesebb 40 járatot töröl szerdán a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér az előző este észlelt ismeretlen eredetű drónok okozta több órás légtérzár miatt – tájékoztatott a légikikötő információit ismertetve a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap szerdán. A törlés budapesti járatot is érint.

A repülőtér forgalmát röviddel kedd este 8 óra előtt, biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették, miután drón átrepülését jelentették a légterében.

Noha a légtérzárt másfél óra múlva feloldották, egy másik drón berepülése miatt újabb órákra zárt be a brüsszeli repülőtér.

A légiforgalom ideiglenes leállítása késéseket és 41 járat törlését eredményezte.

Nathalie Pierard, a Zaventem repülőtér szóvivője közölte, a légiközlekedés előző esti felfüggesztése hatással van a szerdai menetrendre is, a nap folyamán legkevesebb 40 járatot – köztük budapestit is – töröl a légikikötő.

A napilap Bernard Quintin belga belügyminisztert idézte, aki szerda reggel a Radio 1 hírcsatornának nyilatkozva közölte: a hetek óta tartó, belga légtér felett észlelt drónátrepülések ügyében kérte a nemzetbiztonsági tanács összehívását. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy minden repülő tárgy azonosítható legyen, majd úgy fogalmazott,

„biztosnak kell lennünk abban, hogy rendelkezünk a megfelelő rendszerekkel a felderítéshez és az azonosításhoz”.

Hozzátette, biztosítani kell azt is, hogy a belga légtérben reptetett összes drónt regisztrálják Belgiumban.