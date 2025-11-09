A Pikó András polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester által támogatott Horváth Alexander nyerte a józsefvárosi időközi választást

MSZP;Fidesz;Józsefváros;Demokratikus Koalíció;időközi választás;XIII. kerület;időközi önkormányzati választás;Pikó András;

2025-11-09 20:16:00 CET

A politikus elég simán újrázhatott a vasárnapi megméretésen.

642 vokssal, a szavazatok 52,54 százalékával a Pikó András polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester által támogatott jelölt, Horváth Alexander nyerte a most vasárnapra meghirdetett időközi önkormányzati választást Budapest VIII. kerületében. Második helyre a fideszes jelölt, Pálovics Emese futott be 468 (38,3%) szavazattal, a harmadik messze lemaradva 64 (5,24%) szavazattal a Demokratikus Koalíció támogatását élvező független jelölt, Tóth-Ádám Éva lett – derül ki a vasárnap este közzétett adatokból, amelyek alapján a Nemzeti Választási Iroda Horváth Alexandert győztesnek nyilvánította.

A Losonci negyedben azért kellett időközi választást tartani, mert Horváth Alexander a nyáron – miután a Fidesz és a hozzá kötődő sajtó egy kétes értékű videófelvételre hivatkozva drogfogyasztással vádolta – lemondott képviselői posztjáról. Bűnösségét nem ismerte el, és több teszttel igazolta, hogy nem kábítószerezik, a nála tartott házkutatáskor nem is találtak terhelő bizonyítékot.

„Ezt a fiatalembert az elmúlt hónapokban minden elképzelhető eszközzel próbálták tönkretenni. Zsarolták, hazug lejárató kampányt folytattak ellene, rendőrökkel próbálták megfélemlíteni, de ő a választóihoz fordult, akik megerősítették a számára 2024-ben megszavazott bizalmat. Nem is kaphat ennél jobb visszaigazolást a munkájára egy képviselő”– írta gratulációjában Pikó András a Facebookon.

A győzelem előtt ment egy kis politikai kavarás, hiába kérte ugyanis közös levélben Karácsony Gergely főpolgármester, Pikó András és Jámbor András józsefvárosi parlamenti képviselő a DK-t és az MSZP-t, hogy péntek délutánig léptessék vissza jelöltjüket, ez nem történt meg. Emiatt úgy vélték, hogy az időközin a két baloldali párt ezzel a Fideszt segíti.

A szocialisták visszautasították a gyanúsítást, mondván, Pikó András mindenkiben kollaboránst lát, aki nem az ő jelöltjét támogatja. A Demokratikus Koalíció egyedül a polgármestert tette felelőssé arra az estere, ha vasárnap fideszes győzelem születik. Dobrev Klára pártja azzal érvelt, hogy a korábbi ellenzéki megállapodás értelmében ebben a körzetben a DK jogosult jelöltet állítani. Pikóék ellenben úgy értelmezték az egyezséget, hogy az csak a tavalyi önkormányzati választásra szólt.

Horváth Alexander, aki az időközin újra elindult, DK-s politikusként szerzett mandátumot az önkormányzati testületben, aztán kilépett a pártból. Pikó András csapatának a jelöltje, szervezete azonban jelenleg nincs, így függetlenként szerepelt a szavazólapon. A fideszes kihívót Pálovics Emesének hívják, a körzetben tavaly még nem ő, hanem Kaiser Edvin szállt ringbe a kormánypárt színeiben, aki akkor mindössze néhány tucat szavazattal kapott kevesebbet Horváthnál.

Az MSZP az előző választáson kimaradt az ellenzéki együttműködésből, és ugyanazt a Czeglédy Ádámot indította, akit most is. A DK egy független jelölt, Tóth-Ádám Éva mögé állt be, de van egy másik „független” is, Tóth Erzsébet, akit Jámbor András és mások elkönyveltek fideszes kamujelöltnek. Ennek jele, hogy kampányplakátjain próbálja azt a látszatot kelteni, mintha köze lenne a Tisza Párthoz, pedig nincs.

Az MSZP-s Czeglédy Ádám 2024-ben nyolc százalékot ért el. Immáron maga mögött tudhatta a szocialista párt „helyi erős emberévé” vált – a választók körében meglehetősen népszerű – Camara-Bereczki Ferencet, aki eredetileg MSZP-s volt, utána a Pikó-féle csapat tagja lett, majd összeveszett a polgármesterrel, és visszatért a szocialista párthoz. Szombati elemzésünkben kifejtettük, hogy ha a fideszes jelölt nyeri a VIII. kerületi vasárnapi időközi önkormányzati választást, akkor Pikó András polgármester csapata elveszíti többségét, az MSZP viszont a mérleg nyelve lesz.