Politikai thriller a Józsefvárosban: az MSZP most nem a Fidesz vereségére játszik

MSZP;Fidesz;elemzés;Józsefváros;Demokratikus Koalíció;időközi önkormányzati választás;Pikó András;

2025-11-08 12:30:00 CET

Ha a fideszes jelölt nyeri a VIII. kerületi vasárnapi időközi önkormányzati választást, akkor Pikó András polgármester csapata elveszíti többségét, az MSZP viszont a mérleg nyelve lesz.

Ahogyan az várható volt, hiába kérte közös levélben Pikó András VIII. kerületi polgármester, Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbor András józsefvárosi parlamenti képviselő a DK-t és az MSZP-t, hogy péntek délutánig léptessék vissza jelöltjüket, ez nem történt meg. Pikóék szerint a most vasárnapra meghirdetett időközi önkormányzati választáson a két baloldali párt ezzel a Fideszt segíti.

A szocialisták visszautasítják a gyanúsítást, mondván, Pikó András mindenkiben kollaboránst lát, aki nem az ő jelöltjét támogatja: ez „megbélyegzés, zsarolás, lojalitási kényszer”. A Demokratikus Koalíció egyedül a polgármestert teszi felelőssé arra az estere, ha vasárnap fideszes győzelem születik. Dobrev Klára pártja azzal érvel, hogy a korábbi ellenzéki megállapodás értelmében ebben a körzetben a DK jogosult jelöltet állítani. Pikóék ellenben úgy értelmezik az egyezséget, hogy az csak a tavalyi önkormányzati választásra szólt.

Már ennyiből is látható, hogy a káosz nyugodt és kiegyensúlyozott állapot ahhoz a helyzethez képest, ami a Józsefvárosban kialakult. A Losonci negyedben azért kell időközi választást tartani, mert Horváth Alexander a nyáron – miután a Fidesz és a hozzá kötődő sajtó egy kétes értékű videófelvételre hivatkozva drogfogyasztással vádolta – lemondott képviselői posztjáról. Bűnösségét nem ismerte el, ellenkezőleg. Több teszttel igazolta, hogy nem kábítószerezik, a nála tartott házkutatáskor nem találtak terhelő bizonyítékot. Az időközin pedig újra elindul.

Horváth Alexander DK-s politikusként szerzett mandátumot az önkormányzati testületben, aztán kilépett a pártból. Pikó András csapatának a jelöltje, szervezete azonban jelenleg nincs, így függetlenként szerepel a szavazólapon. A fideszes kihívót Pálovics Emesének hívják, a körzetben tavaly még nem ő, hanem Kaiser Edvin szállt ringbe a kormánypárt színeiben. Kaiser mindössze néhány tucat szavazattal kapott kevesebbet, mint Horváthnál.

Az MSZP az előző választáson kimaradt az ellenzéki együttműködésből, és ugyanazt a Czeglédy Ádámot indította, akit most is. A DK egy független jelölt, Tóth-Ádám Éva mögé állt be, de van egy másik „független” is, Tóth Erzsébet, akit Jámbor András és mások elkönyveltek fideszes kamujelöltnek. Ennek jele, hogy kampányplakátjain próbálja azt a látszatot kelteni, mintha köze lenne a Tisza Párthoz, pedig nincs.

Ha a tavalyi eredményekből indulunk ki, akkor nem Horváthnak áll a zászló. Hisz az előző évben annak ellenére csak szoros versenyben sikerült nyernie, hogy a DK akkor még őt támogatta.

Az MSZP-s Czeglédy Ádám 2024-ben nyolc százalékot ért el. Immáron maga mögött tudhatja a szocialista párt „helyi erős emberévé” vált – a választók körében meglehetősen népszerű – Camara-Bereczki Ferencet, aki eredetileg MSZP-s volt, utána a Pikó-féle csapat tagja lett, majd összeveszett a polgármesterrel, és visszatért a szocialista párthoz.

Másfelől viszont az időközben eltelt több mint egy évben erősödött a kormányellenes hangulat, ezt mutatja egy minap megjelent helyi kutatás is – hozott fel Tóka Gábor politikatudós, a Vox Populi választási kalauz szerzője egy olyan körülményt, ami Horváth Alexandernek kedvez. Ezzel együtt nem kétséges – tette hozzá lapunknak –, hogy a fideszes jelöltnek is jó esélye van a győzelemre.

Ha valóban a kormánypárt nyer, akkor Pikóéknak és a Fidesznek egyaránt nyolc-nyolc képviselőjük lesz a testületben, rajtuk kívül még az MSZP-nek van kettő. Egyikük a már említett (formailag független) Camara-Bereczki Ferenc.

Tóka Gábor nem politikai nézetkülönbségekkel, hanem személyes ellentétekkel és pozícióharcokkal magyarázza, hogy az MSZP ismét külön indul. A szocialisták többször kifogásolták, hogy nem kapták meg azokat a tisztségeket, amelyek szerintük járnának nekik. Tóka Gábor belső információi alapján a polgármester és Camara-Bereczki egyaránt határozott, de makacs egyéniség, kettejük konfliktusa tipikusan példázza a „két dudás nem fér meg egy csárdában” esetét.

A politikatudós szerint egyértelmű, hogy a mostani választáson a szocialisták nem a kormánypárt vereségére játszanak a Józsefvárosban. Ha a Fidesz győz, akkor a testületben az MSZP lesz a mérleg nyelve.

Bármennyire feszült is Pikó András és az MSZP viszonya, amennyiben kiegyenlítődnek az erőviszonyok, a polgármester kénytelen lesz egyezkedni a két szocialista képviselővel. A Tóka Gábor által jó képességű politikusnak tartott Camara-Bereczki Ferenc ambíciói is bonyolítják a helyzetet: egyéni karrierjére fókuszál, az Átlátszónak adott nyilatkozatában nem is titkolta, hogy a következő választáson polgármester szeretne lenni.

A konfliktus Pikó András számára is szolgálhat tanulsággal – jegyezte meg Tóka Gábor. Mégpedig azzal: ha egy polgármester hátországa nem elég erős, érdemes megfontolnia, hogy szövetsége megszilárdítása érdekében olyan engedményeket tegyen, amelyek amúgy nincsenek a kedvére.

Camara-Bereczki pedig könnyen lehet, hogy elkalkulálta magát, és politikai pályájának inkább véget vet, mint új lendületet ad, ha azon az áron szerez nagyobb befolyást a kerületben, hogy ráég a billog, miszerint egyéni ambícióból átjátszott egy képviselői helyet a Fidesz részére.

A DK indulásának kevéssé látszanak racionális okai. A politikatudós szerint a Demokratikus Koalíció mindent elkövet, hogy „látható” maradjon: akár még a győzelemre esélyes ellenzéki jelölt rovására is. Vasárnap kiderül, a választók hogyan honorálják ezt.

A közelmúltban a Fidesz már nyert egy időközit a Józsefvárosban, de az papírforma győzelem volt.

Ahogy általánosságban, úgy a VIII. kerületben is igaz, hogy nem szabad országos érvényű politikai következtetést levonni egy időközi választás eredményéből. Ha azonban ismét a Fidesz nyerne, akkor az a teljes ellenzék számára presztízsveszteséget jelentene, beleértve a Tisza Pártot is.

Éppen ezért Tóka Gábor nem tartotta volna ördögtől valónak, ha Magyar Péter, a Tisza elnöke – bármennyire is elhatárolódik az „óellenzéki pártok csatározásaitól” – legalább burkoltan arra biztatta volna szimpatizánsait, hogy szavazzanak Horváth Alexanderre.